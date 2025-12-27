पन्ना टाइगर रिजर्व में 'खूनी' संघर्ष, तस्करों ने वनकर्मियों को कुल्हाड़ी से काटा, गार्ड-श्रमिक लहूलुहान

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व जिसे हम बाघों की दहाड़ और कुदरती खूबसूरती के लिए जानते हैं, वहां बीती रात कुल्हाड़ियों की खनक और चीख-पुकार ने सन्नाटा चीर दिया। जी हां, पन्ना से एक बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है, जहां जंगल की सुरक्षा करने वाले वनकर्मियों को ही जान बचाने के लाले पड़ गए।
मामला गुमानगंज बीट का है... जहां आधी रात को अपनी जान हथेली पर रखकर अवैध कटाई रोकने पहुंचे बीट गार्ड दिनेश चक्रवर्ती और सुरक्षा श्रमिक चेला यादव पर मौत का साया मंडरा गया। सागौन के लालची तस्करों ने इन दोनों जांबाज वनकर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया। फिर जो हुआ, वो रूह कंपा देने वाला है। लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से किए गए इस ताबड़तोड़ हमले में किसी का हाथ टूट गया, तो किसी की आंख के पास गहरे जख्म आए हैं।
यह भी पढ़ें- सीहोर में तनावपूर्ण हालात के बीच हिंदूवादी नेता कालू भट्ट गिरफ्तार, शांति भंग करने के प्रयास का आरोप
हैरानी की बात ये है कि जिस टाइगर रिजर्व में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां आधा दर्जन हमलावर कुल्हाड़ी लेकर घूम रहे हैं और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिलहाल, दोनों घायल जिला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों पर FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन सवाल वही है जंगल के रखवालों का रखवाला कौन?"