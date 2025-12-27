पन्ना टाइगर रिजर्व में 'खूनी' संघर्ष, तस्करों ने वनकर्मियों को कुल्हाड़ी से काटा, गार्ड-श्रमिक लहूलुहान

​नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व जिसे हम बाघों की दहाड़ और कुदरती खूबसूरती के लिए जानते हैं, वहां बीती रात कुल्हाड़ियों की खनक और चीख-पुकार ने सन्नाटा चीर दिया। जी हां, पन्ना से एक बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है, जहां जंगल की सुरक्षा करने वाले वनकर्मियों को ही जान बचाने के लाले पड़ गए।

तस्करों ने वनकर्मियों को कुल्हाड़ी से काटा ​मामला गुमानगंज बीट का है... जहां आधी रात को अपनी जान हथेली पर रखकर अवैध कटाई रोकने पहुंचे बीट गार्ड दिनेश चक्रवर्ती और सुरक्षा श्रमिक चेला यादव पर मौत का साया मंडरा गया। सागौन के लालची तस्करों ने इन दोनों जांबाज वनकर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया। फिर जो हुआ, वो रूह कंपा देने वाला है। लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से किए गए इस ताबड़तोड़ हमले में किसी का हाथ टूट गया, तो किसी की आंख के पास गहरे जख्म आए हैं।