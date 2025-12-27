मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 05:07:45 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 05:07:45 PM (IST)
    पन्ना टाइगर रिजर्व में 'खूनी' संघर्ष, तस्करों ने वनकर्मियों को कुल्हाड़ी से काटा, गार्ड-श्रमिक लहूलुहान
    तस्करों ने वनकर्मियों को कुल्हाड़ी से काटा।

    1. पन्ना टाइगर रिजर्व की गुमानगंज बीट में मौत का तांडव
    2. वनकर्मियों को घेरकर कुल्हाड़ियों से वार, इलाके में दहशत
    3. ​दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया रेफर

    ​नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व जिसे हम बाघों की दहाड़ और कुदरती खूबसूरती के लिए जानते हैं, वहां बीती रात कुल्हाड़ियों की खनक और चीख-पुकार ने सन्नाटा चीर दिया। जी हां, पन्ना से एक बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है, जहां जंगल की सुरक्षा करने वाले वनकर्मियों को ही जान बचाने के लाले पड़ गए।

    तस्करों ने वनकर्मियों को कुल्हाड़ी से काटा

    ​मामला गुमानगंज बीट का है... जहां आधी रात को अपनी जान हथेली पर रखकर अवैध कटाई रोकने पहुंचे बीट गार्ड दिनेश चक्रवर्ती और सुरक्षा श्रमिक चेला यादव पर मौत का साया मंडरा गया। सागौन के लालची तस्करों ने इन दोनों जांबाज वनकर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया। फिर जो हुआ, वो रूह कंपा देने वाला है। लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से किए गए इस ताबड़तोड़ हमले में किसी का हाथ टूट गया, तो किसी की आंख के पास गहरे जख्म आए हैं।


    जंगल के रखवालों का रखवाला कौन?

    हैरानी की बात ये है कि जिस टाइगर रिजर्व में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां आधा दर्जन हमलावर कुल्हाड़ी लेकर घूम रहे हैं और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ​फिलहाल, दोनों घायल जिला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों पर FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन सवाल वही है जंगल के रखवालों का रखवाला कौन?"

