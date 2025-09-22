Indore Sex Racket: पुलिस के हत्थे लगी मास्टरमाइंड महिला, बंगाल से किया गिरफ्तार, 3 साल से थी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। युवती को बेचकर देहव्यापार करवाने वाले पश्चिम बंगाल की आरोपित महिला को पलासिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला पिछले तीन वर्ष से फरार चल रही थी। पुलिस के मुताबिक एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022 का मामला है, जिसमें पीड़िता ने बताया था कि वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। कुछ लोग द्वारा बहला फुसलाकर गलत धंधे में शामिल किया गया।
मामले में पूर्व में जसमीन निवासी मुंबई और आमरीन निवासी खजराना को गिरफ्तार किया गया था। वहीं मास्टरमाइंड काकली निवासी ग्राम सोलहव, जिला परगना पश्चिम बंगाल फरार थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया है। इसमें अभी अन्य लोग भी शामिल है, जिनकी तलाश की जा रही है।
जांच में सामने आया कि यह अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य होकर महिलाओं और लड़कियों को बहला-फुसलाकर पश्चिम बंगाल से इंदौर लेकर आते थे। पीड़िता को पश्चिम बंगाल से काम दिलाने के नाम पर मुंबई लाए। यहां अपनी साथी जैसमिन से मिलाया। इसके बाद उसपर देह व्यापार का दबाव बनाया।
पीड़िता ने इनकार किया तो उसे आमरीन के पास खजराना भेज दिया, जहां घरेलू काम की बात की गई। आमरीन ने पलासिया क्षेत्र में युवती को बंद करके एक फ्लैट में रखा। इस दौरान उससे देह व्यापार करवाया गया। मौका मिलते ही पीड़िता यहां से भागी और पुलिस के पास पहुंची।