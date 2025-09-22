मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore Sex Racket: पुलिस के हत्थे लगी मास्टरमाइंड महिला, बंगाल से किया गिरफ्तार, 3 साल से थी फरार

    एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022 का मामला है, जिसमें पीड़िता ने बताया था कि वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। कुछ लोग द्वारा बहला फुसलाकर गलत धंधे में शामिल किया गया। मास्टरमाइंड काकली निवासी ग्राम सोलहव, जिला परगना पश्चिम बंगाल फरार थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया है। इसमें अभी अन्य लोग भी शामिल है।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 09:08:19 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 09:08:19 PM (IST)
    Indore Sex Racket: पुलिस के हत्थे लगी मास्टरमाइंड महिला, बंगाल से किया गिरफ्तार, 3 साल से थी फरार
    Indore Sex Racket: पुलिस के हत्थे लगी मास्टरमाइंड महिला।

    HighLights

    1. लड़की को बेचकर देह व्यापार करवाने वाली आरोपी महिला गिरफ्तार
    2. तीन वर्ष से फरार थी महिला, पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार फोटो
    3. महिलाओं और लड़कियों को बहला-फुसलाकर लेकर आते थे इंदौर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। युवती को बेचकर देहव्यापार करवाने वाले पश्चिम बंगाल की आरोपित महिला को पलासिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला पिछले तीन वर्ष से फरार चल रही थी। पुलिस के मुताबिक एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022 का मामला है, जिसमें पीड़िता ने बताया था कि वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। कुछ लोग द्वारा बहला फुसलाकर गलत धंधे में शामिल किया गया।

    अन्य लोगों की भी तलाश जारी

    मामले में पूर्व में जसमीन निवासी मुंबई और आमरीन निवासी खजराना को गिरफ्तार किया गया था। वहीं मास्टरमाइंड काकली निवासी ग्राम सोलहव, जिला परगना पश्चिम बंगाल फरार थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया है। इसमें अभी अन्य लोग भी शामिल है, जिनकी तलाश की जा रही है।

    बहला-फुसलाकर पश्चिम बंगाल से इंदौर लेकर आते थे

    जांच में सामने आया कि यह अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य होकर महिलाओं और लड़कियों को बहला-फुसलाकर पश्चिम बंगाल से इंदौर लेकर आते थे। पीड़िता को पश्चिम बंगाल से काम दिलाने के नाम पर मुंबई लाए। यहां अपनी साथी जैसमिन से मिलाया। इसके बाद उसपर देह व्यापार का दबाव बनाया।

    यह भी पढ़ें- Indore ने एक बार फिर कर दिखाया... No Car Day पर बचाया एक लाख 80 हजार लीटर ईंधन

    युवती को बंद करके एक फ्लैट में रखा

    पीड़िता ने इनकार किया तो उसे आमरीन के पास खजराना भेज दिया, जहां घरेलू काम की बात की गई। आमरीन ने पलासिया क्षेत्र में युवती को बंद करके एक फ्लैट में रखा। इस दौरान उससे देह व्यापार करवाया गया। मौका मिलते ही पीड़िता यहां से भागी और पुलिस के पास पहुंची।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.