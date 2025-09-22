Indore Sex Racket: पुलिस के हत्थे लगी मास्टरमाइंड महिला, बंगाल से किया गिरफ्तार, 3 साल से थी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। युवती को बेचकर देहव्यापार करवाने वाले पश्चिम बंगाल की आरोपित महिला को पलासिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला पिछले तीन वर्ष से फरार चल रही थी। पुलिस के मुताबिक एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022 का मामला है, जिसमें पीड़िता ने बताया था कि वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। कुछ लोग द्वारा बहला फुसलाकर गलत धंधे में शामिल किया गया।

अन्य लोगों की भी तलाश जारी मामले में पूर्व में जसमीन निवासी मुंबई और आमरीन निवासी खजराना को गिरफ्तार किया गया था। वहीं मास्टरमाइंड काकली निवासी ग्राम सोलहव, जिला परगना पश्चिम बंगाल फरार थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया है। इसमें अभी अन्य लोग भी शामिल है, जिनकी तलाश की जा रही है।