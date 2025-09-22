मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore ने एक बार फिर कर दिखाया... No Car Day पर बचाया एक लाख 80 हजार लीटर ईंधन

    No Car Day पर पेट्रोल-डीजल की खपत में भी अच्छी खासी कमी आई। इंदौर पेट्रोल-डीजल पंप आनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजिंदरसिंह वासु के मुताबिक अन्य दिनों के मुकाबले सोमवार को करीब एक लाख लीटर पेट्रोल और 80 हजार लीटर डीजल की खपत कम हुई। इसका असर शहर के पर्यावरण पर भी पड़ा। करीब 445.3 मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ।

    By Kuldeep Bhawsar
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 08:53:09 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 08:53:09 PM (IST)
    Indore ने एक बार फिर कर दिखाया... No Car Day पर बचाया एक लाख 80 हजार लीटर ईंधन
    No Car Day पर बचाया एक लाख 80 हजार लीटर ईंधन।

    HighLights

    1. नो कार डे पर जनप्रतिनिधि-अधिकारियों ने चलाए ई-वाहन
    2. न्यायमूर्ति पैदल पहुंचे हाई कोर्ट, कलेक्टर ने चलाया दोपहिया
    3. सामान्य दिनों के मुकाबले 30% कारें सड़क पर कम निकली

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौरियों ने सोमवार को एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वे जो ठान लेते हैं उसे हासिल कर ही लेते हैं। पिछले दो वर्ष की तरह इस वर्ष भी 22 सितंबर को इंदौरियों ने नो कार डे मनाया। असर यह हुआ कि सामान्य दिनों के मुकाबले शहर की सड़कों पर लगभग 30 प्रतिशत कारें और अन्य बड़े वाहन कम नजर आए। सामान्य दिनों की तरह पेट्रोल पंपों पर भी वाहनों की लंबी-लंबी कतारें दिखाई नहीं दी।

    नो कार डे पर पेट्रोल-डीजल की खपत में भी अच्छी खासी कमी आई। इंदौर पेट्रोल-डीजल पंप आनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजिंदरसिंह वासु के मुताबिक अन्य दिनों के मुकाबले सोमवार को करीब एक लाख लीटर पेट्रोल और 80 हजार लीटर डीजल की खपत कम हुई। इसका असर शहर के पर्यावरण पर भी पड़ा। करीब 445.3 मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ।

    मेयर ने चलाई साइकिल

    महापौर पुष्यमित्र भार्गव नो कार डे पर सोमवार सुबह अपने रेडियो कालोनी स्थित निवास से साइकिल से पलासिया चौराहा पर आयोजित साइक्लोथोन रैली में शामिल होने पहुंचे। वे पलासिया चौराहा से राजवाड़ा होते हुए पुनः पलासिया तक आयोजित साइक्लोथोन में साइकिल चलाकर सम्मिलित हुए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कुलगुरू राकेश सिंघाई आदि भी साइकिलिस्ट के रूप में शामिल हुए।

    ई-बस से पहुंचे निरीक्षण करने

    निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव सोमवार सुबह रेसीडेंसी कोठी से निरीक्षण के लिए निकले। नो कार डे होने से वे ई-बस में सवार होकर अधिकारियों के साथ ट्रेचिंग ग्राउंड, सिटी फारेस्ट बिचौली हप्सी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, अभय राजनगवंकर, मनोज पाठक, अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी आदि शामिल थे।

    दो पहिया वाहन पर नजर आए कलेक्टर, कमिश्नर

    संभागायुक्त सुदाम खाड़े, कलेक्टर शिवम वर्मा भी सोमवार सुबह ई-स्कूटर से कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नो कार डे का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से यह बहुत जरूरी है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया पैदल हाई कोर्ट पहुंचे।

    एक दिन कार नहीं चलाएंगे तो क्या होगा

    इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर ने लगातार तीसरे वर्ष नो कार डे मनाया है। कई लोग पूछते हैं एक दिन कार नहीं चलने से क्या होगा। मैं लोगों से पूछता हूं कि एक दिन कार नहीं चलाएंगे तो क्या होगा। नो कार डे मनाकर इंदौर ने एक दिन में करीब पौने दो लाख लीटर ईंधन बचाया है। इससे 445 मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। ये आंकडे बताते हैं कि एक दिन कार नहीं चलाकर हम शहर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए कितना योगदान दे सकते हैं।

    वर्ष 2023 में नो कार डे

    20 प्रतिशत कम कारें सड़क पर उतरी थीं

    80 हजार लीटर ईंधन की बचत हुई थी

    18 प्रतिशत सुधार हुआ था वायु गुणवत्ता सूचकांक में

    वर्ष 2024 में नो कार डे

    25 प्रतिशत कारें कम निकली सामान्य दिनों के मुकाबले

    80 हजार लीटर पेट्रोल की कम खपत हुई सामान्य दिनों के मुकाबले

    75 हजार लीटर डीजल कम बिका अन्य दिनों के मुकाबले

    वर्ष 2025 में नो कार डे

    30 प्रतिशत कारें कम निकली सामान्य दिनों के मुकाबले

    एक लाख लीटर पेट्रोल की कम खपत हुई सामान्य दिनों के मुकाबले

    80 हजार लीटर डीजल कम बिका अन्य दिनों के मुकाबले

    यह भी पढ़ें- Gwalior में शातिर ठगों का पर्दाफाश... जीआरपी ने धर दबोचा, दिल्ली में भी कर चुके हैं लाखों की ठगी

    445.40 मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन हुआ कम

    प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व विज्ञानी दिलीप वाघेला के मुताबिक सोमवार को पेट्रोल की खपत कम होने से शहर में 2,31,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ। इसी तरह डीजल खपत कम होने से शहर में 2,14,400 किलोग्राम डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ। इस तरह नो कार डे पर शहर में एक ही दिन में 4,45,400 किलोग्राम यानी 445.4 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वायु मंडल में कम हुआ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.