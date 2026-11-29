पवन ने पत्नी और चचेरे भाई के अकाउंट से रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। भरोसा जीतने के लिए युवती ने पवन को शुरुआत में निवेश की राशि में से रुपये भी ट्रांसफर करवाए थे। इस तरह उससे करीब 8 लाख रुपये ले लिए दोनों ने अचानक संपर्क बंद कर लिया। मामले की शिकायत करने पर शनिवार को ही लसूड़िया पुलिस ने एफआइआर दर्ज की।