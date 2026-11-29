नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर रात सटोरियों की मुनाफावसूली की बिक्री आने से कामेक्स पर सोना और चांदी वायदा घटकर बंद हुआ।

कामेक्स पर सोना वायदा 25 डालर टूटकर 3653 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 56 सेंट घटकर 43.73 डालर प्रति औंस पर बंद हुई। इससे भारतीय बाजारों में सोना मामूली टूट गया लेकिन चांदी के दाम स्थिर रहे।

इंदौर में शनिवार को सोना केडबरी 400 रुपये टूटकर 129400 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। वहीं चांदी चौरसा 157000 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रही।

ज्वेलर्स का कहना है कि 9 दिसंबर तक बाजार सटोरियों की गिरफ्त में रहेगा। 9 दिसंबर को फेड द्वारा ब्याज दरों पर फैसला होने के बाद ही बुलियन मार्केट को सही दिशा मिल पाएगी।

इंदौर के बंद भाव- सोना केडबरी रवा नकद में 129400, सोना आरटीजीएस में 125600, (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 115150 (जीएसटी अतिरिक्त) रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया।

शुक्रवार को सोना 129800 रुपये पर बंद हुआ था। चांदी चौरसा 157000, चांदी आरटीजीएस 152400, चांदी टंच 157000 रुपये प्रति किलो के भाव बोले गए।चांदी सिक्का 1980 रुपये (प्रति नग) के भाव बोले गए। शुक्रवार को चांदी चौरसा 157000 रुपये पर बंद हुई थी।