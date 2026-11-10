इंदौर में लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर रिटायर्ड कर्मचारी से 2 लाख की ठगी, पुलिस ने 24 घंटे में लौटाए पैसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में साइबर ठगों द्वारा घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) बनवाने का झांसा देकर एक 76 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक से दो लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हालांकि, घटना के तुरंत बाद हरकत में आई क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ठगी गई पूरी राशि सुरक्षित वापस करा दी।

फेसबुक विज्ञापन पर क्लिक करते ही खाली हुआ बैंक खाता पीड़ित शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। पेंशन जारी रखने के लिए आवश्यक जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के उद्देश्य से वे सोशल मीडिया पर जानकारी तलाश रहे थे। इसी दौरान उन्हें फेसबुक पर एक विज्ञापन दिखा, जिसमें घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र तैयार करने का दावा किया गया था।