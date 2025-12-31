2026 में हाईटेक होगी इंदौर पुलिस... कमिश्नरेट में खुलेंगे 3 नए थाने और हत्या-साइबर अपराधों के लिए बनेंगी स्पेशल यूनिट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नववर्ष-2026 के आगमन के साथ इंदौर पुलिस की ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। बढ़ती आबादी और शहर के बढ़ते क्षेत्रफल को देखते हुए पुलिस विभाग अब दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों की तर्ज पर खुद को अपडेट कर रहा है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के अनुसार, इंदौर कमिश्नरेट में अब अपराधों की जांच में विशेषज्ञता लाने के लिए विशेष इकाइयों का गठन किया जा रहा है। इसमें होमोसाइड यूनिट, साइबर यूनिट और साइबर क्राइम यूनिट जैसी महत्वपूर्ण शाखाएं शामिल हैं, जो अपराधों की जांच को तकनीक और गति प्रदान करेंगी।

विशेषज्ञों की निगरानी में होगी हत्या और संदिग्ध मौतों की जांच पुलिस कमिश्नरेट में अब 'होमोसाइड यूनिट' (Homicide Unit) एक विशेष इकाई के रूप में कार्य करेगी। इस यूनिट का मुख्य दायित्व हत्या, संदिग्ध मौत और कस्टोडियल डेथ (हिरासत में मौत) जैसे संवेदनशील प्रकरणों की गहराई से जांच करना होगा। सूचना मिलते ही यह टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सील करेगी और फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज व खून के नमूनों जैसे साक्ष्य जुटाएगी। प्रशिक्षित विशेषज्ञ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से कॉल डिटेल व इंटरनेट मीडिया गतिविधियों की जांच कर विवाद की तह तक पहुंचेंगे।