Indore Politics in 2025: बाजार में लगे गोड़से जिंदाबाद के नारे, अध्यक्ष की नेमप्लेट पर पोती कालिख, Viral हुआ Audio

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: राजनीति के लिहाज से इंदौर के लिए बीत रहा वर्ष 2025 बहुत कुछ सुर्खियों को समेटने वाला रहा। इस साल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों को शहर और जिले के नए अध्यक्ष मिले। बदलाव वाले साल में अध्यक्षों के लिए भी राह आसान नहीं रही और उन्हें अपने ही लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। विरोध सिर्फ शहर के नेताओं तक नहीं रहा।

कांग्रेस में बात प्रदेश के बड़े नेताओं तक पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री का उनके ही स्थानीय नेता विरोध करते दिखे। वायरल हुई एक आडियो ने खलबली मचाई। तमाम विरोध के बीच अनुशासन की कोई बढ़ी कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच राजनीति की चिंगारी बाजारों और व्यापार तक पहुंची। राजनेताओं ने मध्य क्षेत्र के बाजार से अल्पसंख्यकों के बहिष्कार का ऐलान किया। विपक्षी विरोध की राजनीति में उतरे। कुछ दिन सुर्खियां बनी और मामला फिर ठंडा हो रहा। भाजपा ने चौंकाया जनवरी की शुरुआत में सत्ताधारी दल भाजपा में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ शहर को चौंकाया। सुमित मिश्रा का नाम शहर और श्रवण सिंह चावड़ा का नाम जिला अध्यक्ष के रूप में घोषित हुआ। राजनीतिक समीक्षक चौंके और गुट और सिफारिशों का अंदाजा लगाया जाने लगा। दीपावली से पहले नगर भाजपा ने नई कार्यकारिणी घोषित की।