Indore in 2025: राजा रघुवंशी हत्या कांड, लव जिहाद, छेड़छाड़ और हादसों भरा रहा इंदौर के लिए साल 2025, ये हैं कुछ प्रमुख घटनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर के लिए साल-2025 एक कैलेंडर ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था, पुलिसिंग, सामाजिक तानाबाना और सुरक्षा के लिहाज से उथल-पुथल भरा बीता। राजा रघुवंशी हत्याकांड, डिजिटल अरेस्ट केस, ट्रक हादसा और मोहसिन खान जैसे लव जिहादी के कारण देशभर में सुर्खियां बनी। आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से हुई छेड़छाड़ की घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहर छवी धुमिल भी कर दी।

बड़े मामलों में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए तो कुछ मामलों में जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी खटक गई। एमवाय अस्पताल में हुए चुहे कांड के बाद भी राजनेताओं की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए।

राजा रघुवंशी हत्याकांड

सहकार नगर (केट रोड़) निवासी 30 वर्षीय राजा रघुवंशी की उसकी पत्नी सोनम ने ही हनीमून पर ले जाकर शिलांग में हत्या करवा दी। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाह और उसके दोस्त विशाल,आकाश,आनंद के साथ मिलकर साजिश की और हत्या कर शव खाई में फैंक दिया। मई माह में हुई इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। जिस युवती के हाथों में रची महंदी का रंग अभी फिका भी नहीं पड़ा था वो पति को कैसे मार सकती है। सोनम शेष आरोपितों के साथ फिलहाल शिलांग की जेल में बंद है।