Indore in 2025: राजा रघुवंशी हत्या कांड, लव जिहाद, छेड़छाड़ और हादसों भरा रहा इंदौर के लिए साल 2025, ये हैं कुछ प्रमुख घटनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर के लिए साल-2025 एक कैलेंडर ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था, पुलिसिंग, सामाजिक तानाबाना और सुरक्षा के लिहाज से उथल-पुथल भरा बीता। राजा रघुवंशी हत्याकांड, डिजिटल अरेस्ट केस, ट्रक हादसा और मोहसिन खान जैसे लव जिहादी के कारण देशभर में सुर्खियां बनी। आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से हुई छेड़छाड़ की घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहर छवी धुमिल भी कर दी।
बड़े मामलों में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए तो कुछ मामलों में जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी खटक गई। एमवाय अस्पताल में हुए चुहे कांड के बाद भी राजनेताओं की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए।
सहकार नगर (केट रोड़) निवासी 30 वर्षीय राजा रघुवंशी की उसकी पत्नी सोनम ने ही हनीमून पर ले जाकर शिलांग में हत्या करवा दी। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाह और उसके दोस्त विशाल,आकाश,आनंद के साथ मिलकर साजिश की और हत्या कर शव खाई में फैंक दिया। मई माह में हुई इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। जिस युवती के हाथों में रची महंदी का रंग अभी फिका भी नहीं पड़ा था वो पति को कैसे मार सकती है। सोनम शेष आरोपितों के साथ फिलहाल शिलांग की जेल में बंद है।
शूटिंग एकेडमी में हिंदू युवतियों के साथ हुई यौन शौषण की घटना ने भी चौका दिया। एकेडमी के संचालक मोहसिन खान पर सौ से ज्यादा लड़कियों के शौषण करने का आरोप लगा। रिटायर सेन्यकर्मी का बेटा मोहसिन अन्नपूर्णा थाना अंतर्गत एकेडमी संचालित करता था।उसने कईं युवतियों से रुपये लिए और उन्हें मांस तक खिलाया। हिंदू संगठन की पहल पर केस की परतें खुली तो पता चला उसके साथ फैजान और इमरान भी गिरोह में शामिल थे।
एरोड्रम से बड़ा गणपति के बीच हुए ट्रक हादसे ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी। शराब पीकर नो एंट्री में घुसे ट्रक (एमपी 09जेडपी 4069) के चालक ने 20 लोगों को टक्कर मार दी थी। काल बनकर आए चालक गुलशेर खान ने आग लगने तक ट्रक नहीं रोका। इस हादसे में कैलाशचंद्र जोशी, लक्ष्मीनारायण सोनी, महेश,संदीप की मौत हो गई।
अन्नपूर्णा निवासी कैलाश का शव ट्रक में फंस गया था। बाइक से निकली चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। इस घटना का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए ट्रेफिक डीसीपी अरविंद तिवारी सहित कईं पुलिसकर्मियों को हटा दिया।
आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना की तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा के दावों की पोल खोली है। सरेराह खिलाड़ियों को छेड़ने वाले आरोपी अकील खान को पुलिस ने आजाद नगर से पकड़ लिया लेकिन घटना की नींदा खुब हुई। घटना कैफे जाते समय हुई थी। इसकी एमआइजी थाना में एफआईआर भी दर्ज हुई है।