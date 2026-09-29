इंदौर जिले में तालाब-चेकडैम सूखे, नलकूपों ने भी छोड़ा साथ; बोवनी का संकट

प्रेम जाट, नईदुनिया इंदौर। इंदौर जिले में इस बार कम बारिश का असर अब खेतों में साफ दिखाई देने लगा है। सितंबर खत्म होने को है, लेकिन कई गांवों में तालाब और चेकडैम खाली हैं। जिन नलकूपों के भरोसे किसान रबी की फसल की तैयारी कर रहे थे, वे भी जवाब देने लगे हैं। कहीं मोटर चलाने पर हवा निकल रही है तो कहीं कुछ मिनट बाद पानी बंद हो रहा है।

कई जगह आधे घंटे बाद पानी का प्रवाह ही खत्म हो रहा है। ऐसे हालात में सितंबर में होने वाली लहसुन-आलू की बोवनी प्रभावित हो रही है। कनाड़िया क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौहानखेड़ी स्थित खेमाना तालाब में पानी नहीं है। देपालपुर क्षेत्र के गिरोता, चरवाड़ा, मरकोदा और सांवेर के डकाच्या, लसूड़िया परमार सहित कई गांवों में किसान लहसुन की बोवनी को लेकर असमंजस में हैं।