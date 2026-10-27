इंदौर में सनसनीखेज वारदात... महिला मित्र ने तकिये से मुंह दबाकर की लाइनमैन की हत्या, चूहे कुतरते रहे शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गांधी नगर की राजकमल रेसीडेंसी में बिजली कंपनी के कर्मचारी निर्मल राठौर (राजपूत) का शव मिलने से सनसनी फैल गई। निर्मल महिला मित्र किरण से मिलने आया था। शराब के नशे में किरण ने धक्का दे दिया और निर्मल सिर के बल जा गिरा। इसके बाद किरण ने तकिये से मुंह दबाया और जाकर सो गई। सुबह उठी और रोजमर्रा की तरह काम पर चली गई और चूहों ने शव को जगह-जगह से कुतर डाला।

डीसीपी जोन-1 नरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक छोटा बांगड़दा निवासी 45 वर्षीय निर्मल बिजली कंपनी में लाइनमैन की नौकरी करता था। 55 वर्षीय किरण से करीब दो साल पूर्व संपर्क में आया था। किरण स्वयं का रेस्त्रां चलाती है। निर्मल अक्सर किरण के फ्लैट पर ही रुकता था। रविवार रात दोनों ने छक कर शराब पी और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने।