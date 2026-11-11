पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलताः हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जमीन के मालिकाना हक और पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर किसी व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल जाता।

इसी तरह, अचल संपत्ति को गिरवी रखने का दावा पंजीकृत बंधक विलेख के बिना केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता। मामला कालापीपल तहसील के ग्राम मोहम्मदपुर मच्छनाई की कृषि भूमि से जुड़ा था शाजापुर जिले में जमीन से जुड़े विवाद में दोनों अपीलें खारिज करते हुए कोर्ट ने विचारण न्यायालय का फैसला यथावत रखा है। मामला कालापीपल तहसील के ग्राम मोहम्मदपुर मच्छनाई की कृषि भूमि से जुड़ा था। विवादित भूमि का रकबा 0.418 हेक्टेयर है।