    Pravesh Agarwal: कांग्रेस ने की थी विधानसभा टिकट देने की तैयारी, दिल्‍ली दौरा कैंसल हुआ और आग हादसे में चल बसे प्रवेश अग्रवाल

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 08:02:13 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 08:08:19 PM (IST)
    प्रवेश अग्रवाल के पेट हाउस में सुबह आग के बाद दम घुटन से उनकी मौत हो गई।

    1. कारोबारी प्रवेश अग्रवाल को सुबह चार बजे ही उठना था।
    2. गुरुवार तड़के पेंट हाऊस में आग लगने से मौत हुई थी।
    3. ब्लाक अध्यक्ष सूची तय करने के लिए भोपाल भी बुलाया था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। किस्मत का खेल भी कईं बार दर्दनाक बन जाता है। कार शो रूम मालिक प्रवेश अग्रवाल के साथ भी ऐसा हुआ। उन्हें तो गुरुवार सुबह ही फ्लाइट द्वारा दिल्ली पहुंचना था। रात में अचानक दौरा रद्द कर दिया। अगर दिल्ली जाते तो सुबह 4 बजे ही उठना पड़ता और मौत टल जाती। शुक्रवार को उन्हें ब्लाक अध्यक्ष की सूची तय करने के लिए भोपाल भी बुलाया था।

    46 वर्षीय प्रवेश अग्रवाल की गुरुवार तड़के उनके पेंट हाऊस में आग लगने से मौत हुई थी। प्रत्येक माह करोड़ों रुपयों की कारों की खरीदी-बिक्री करने वाले प्रवेश एबी रोड़ स्थित हाईटेक सुरक्षा से लैस पेंट हाऊस में रहते थे। उनकी मौत से हर कोई हैरान है। शुक्रवार को पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कईं कांग्रेस नेता उनके घर पहुंचे। स्वजनों को चर्चा में बताया प्रवेश को इंदौर से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी थी।


    कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि उन्हें विधानसभा क्रमांक-4 के टिकट दिया जाएगा। उन्हें भी देवास छोड़ कर इंदौर की रणभूमि में उतरना था। शुक्रवार को उन्हें कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे के साथ ब्लाक अध्यक्षों की सूची तय करने के लिए भोपाल जाना था।

    इसके पूर्व उन्होंने 23 अक्टूबर को कांग्रेस नेता हरीश चौधरी से दिल्ली में मुलाकात तय कर ली थी। किसी कारणवश दौरा रद्द हो गया और प्रवेश की आग में घिरने से मौत हो गई। कांग्रेस नेता शैलेष गर्ग के अनुसार प्रवेश का दिल्ली दौरा रद्द नहीं होता तो उन्हें फ्लाइट पकड़ने के लिए तड़के चार बजे ही उठना पड़ता और शायद आग से बच जाते।

    बाॅस अंदर है उन्हें बचा लो...धुएं के कारण लौटना पड़ा

    • प्रवेश की मौत से सौम्या ग्रुप सदमे में है। सबसे पहले मौके पर पहुंचे कर्मचारी राघवेंद्र उर्फ रघु के अनुसार उसकी आंखों से वह मंजर नहीं हट रहा है।

    • चालक रणजीत द्वारा सूचना देने पर सबसे पहले मौके पर आया और सीधे पेंट हाऊस में गया।

    • कांच का दरवाजा तोड़ा और अंदर गया तो सबसे पहले सौम्या को निकाला।

    • वह हाल में बेसुध अवस्था में पड़ी थी। दूसरी बार कोशिश करने पर रघु को उल्टियां होने लगी।

    • पुलिसकर्मियों के आने पर दोबारा पेंट हाऊस में घुसा और प्रवेश को हाल से निकाला।

    • इस दौरान श्वेता छोटी बेटी मायरा के साथ बाहर बैठी थी। श्वेता ने उसे देखकर कहा कि बास को बचाओ।

    • वह अंदर फंस गए हैं। रघु के मुताबिक सौम्या के रूम का लाक न खुलने के कारण प्रवेश धुएं में फंस गए।

    • उन्होंने काफी देर तक लाॅक खोलने की कोशिश की। मैडम(श्वेता) ने अकाउंटेंट का काल कर चाबी मंगवाई लेकिन जब तक धुआं बढ़ गया।

    वेंटिलेटर सपोर्ट पर है सौम्या,डाॅक्टर ने एमआरआई करवाई

    बड़ी बेटी सौम्या का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। डाॅक्टर ने उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है। शुक्रवार को उसकी एमआरआइ करवाई गई। श्वेता तो जेठ कामेश अग्रवाल के घर गोयल ग्रीन में है लेकिन अस्पताल में कर्मचारी राघवेंद्र और चालक आदित्य को छोड़ा है। पुलिस और स्वजन ने पेंट हाउस में ताला लगा दिया है। शुक्रवार को छोटी बेटी मायरा पेंट हाऊस पहुंची लेकिन कर्मचारियों से बात कर नीचे से रवाना हो गई। आग लगने के कुछ देर बाद लाकर से नकदी और आभूषण स्वजन ने निकाल लिए थे। पूजा कक्ष में रखी नोटो की गड्डियां जल चुकी थी।

