नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। किस्मत का खेल भी कईं बार दर्दनाक बन जाता है। कार शो रूम मालिक प्रवेश अग्रवाल के साथ भी ऐसा हुआ। उन्हें तो गुरुवार सुबह ही फ्लाइट द्वारा दिल्ली पहुंचना था। रात में अचानक दौरा रद्द कर दिया। अगर दिल्ली जाते तो सुबह 4 बजे ही उठना पड़ता और मौत टल जाती। शुक्रवार को उन्हें ब्लाक अध्यक्ष की सूची तय करने के लिए भोपाल भी बुलाया था।

46 वर्षीय प्रवेश अग्रवाल की गुरुवार तड़के उनके पेंट हाऊस में आग लगने से मौत हुई थी। प्रत्येक माह करोड़ों रुपयों की कारों की खरीदी-बिक्री करने वाले प्रवेश एबी रोड़ स्थित हाईटेक सुरक्षा से लैस पेंट हाऊस में रहते थे। उनकी मौत से हर कोई हैरान है। शुक्रवार को पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कईं कांग्रेस नेता उनके घर पहुंचे। स्वजनों को चर्चा में बताया प्रवेश को इंदौर से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी थी।

कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि उन्हें विधानसभा क्रमांक-4 के टिकट दिया जाएगा। उन्हें भी देवास छोड़ कर इंदौर की रणभूमि में उतरना था। शुक्रवार को उन्हें कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे के साथ ब्लाक अध्यक्षों की सूची तय करने के लिए भोपाल जाना था। इसके पूर्व उन्होंने 23 अक्टूबर को कांग्रेस नेता हरीश चौधरी से दिल्ली में मुलाकात तय कर ली थी। किसी कारणवश दौरा रद्द हो गया और प्रवेश की आग में घिरने से मौत हो गई। कांग्रेस नेता शैलेष गर्ग के अनुसार प्रवेश का दिल्ली दौरा रद्द नहीं होता तो उन्हें फ्लाइट पकड़ने के लिए तड़के चार बजे ही उठना पड़ता और शायद आग से बच जाते।