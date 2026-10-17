2055 तक इंदौर की प्यास बुझाने की तैयारी, नर्मदा के चौथे चरण का तेजी से चल रहा है काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : जनसंख्या बढ़ने के साथ शहर में पानी की मांग भी लगातार बढ़ेगी। आने वाले वर्षों में जल संकट का दबाव न बढ़े, इसके लिए नगर निगम ने नर्मदा के चौथे चरण के काम में तेजी लाने की तैयारी की है। परियोजना के तहत 1650 एमएलडी क्षमता का इंटेकवेल तैयार किया जा रहा है।

इसके पूरा होने पर शहर की जल आपूर्ति क्षमता बढ़ेगी और वर्ष 2055 तक की अनुमानित जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवस्था मजबूत होगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को जलूद पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और इंजीनियरों से प्रगति की जानकारी लेकर काम गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

भविष्य की आवश्यकता के हिसाब से तैयार कर रहे इंटेकवेल नर्मदा के चौथे चरण के लिए बनाया जा रहा इंटेकवेल भविष्य की जल जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। महापौर ने बताया कि इसमें फिलहाल 15 पंप इंस्टॉल किए जाएंगे। भविष्य में पांचवें चरण की जरूरत पड़ने पर इसमें नौ और पंप लगाने का विकल्प रहेगा। इंटेकवेल का डायमीटर 120 मीटर और ऊंचाई 44 मीटर होगी। इसका निर्माण दो हिस्सों में किया जा रहा है, जिनमें प्रत्येक का डायमीटर 60 मीटर रहेगा। संरचना इस तरह तैयार की जा रही है कि बांध का जलस्तर कम होने या बांध बंद होने की स्थिति में भी इंटेक अपनी क्षमता के अनुरूप काम कर सके।