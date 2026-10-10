एमसीटीई महू द्वारा तैयार ‘प्रिज्म’ 5 जी व 6 जी के नेटवर्क से ड्रोन की करेगा ट्रैकिंग, नवाचार को मिला देश में पहला स्थान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : आसमान में उड़ने वाले ड्रोन को ट्रैक करने के लिए अब रेडार की जरुरत नहीं होगी। सेल्युलर कंपनियों के 5 जी व 6 जी नेटवर्क का उपयोग करके ड्रोन को ट्रैक किया जा सकेगा। महू स्थित मिलिट्री कालेज आफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई) द्वारा नवाचार के तहत तैयार प्रिज्म 5 जी तकनीक से यह संभव होगा। इस तकनीक के इस्तेमाल से भविष्य में कमर्शियल उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का आसमान में रुट तय किया जा सकेगा और वे आपस में नहीं टकराएंगे।

रिसर्च टीम ने छह माह में इसे तैयार किया है एमसीटीई महू के तकनीकी दक्ष सैनिकों व रिसर्च टीम ने बीते छह माह में इसे तैयार किया है। इस तकनीक को केंद्रीय दूरसंचार विभाग के इंडिया मोबाइल कांग्रेस के तहत आयोजित नेशनल 5 जी इनोवेशन हैकाथान में देश में पहला स्थान मिला है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महू एमसीटीई की टीम को पुरस्कृत किया इस राष्ट्रीय हैकाथान में एमसीटीई महू का मुकाबल देश के आईआईटी, आईआईएससी, एनआईआईटी जैसे शीर्ष एक हजार तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप के साथ था। दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महू एमसीटीई की टीम को पुरस्कृत किया। टीम को 2.5 लाख रुपये की राशि व प्रमाण पत्र मिला। इ ड्रोन ट्रैकिंग के लिए अभी स्पेशलाइज रेडार पर निर्भरता वर्तमान में किसी भी ड्रोन की ट्रैकिंग के लिए स्पेशलाइज्ड रेडार की जरुरत होती है। कई बार यह रेडार छोटे-छोटे ड्रोन की लोकेशन को आसानी से ट्रैक नहीं कर पाता है। रेडार का उपयोग करने पर खर्च भी ज्यादा आता है।