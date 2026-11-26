नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दूषित पानी की वजह से भागीरथपुरा में हुई 36 मौत के लिए न्यायिक आयोग ने जिस अधिकारी को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना था शासन ने उसे भी बहाल कर दिया। इसके पहले शासन इस मामले के अन्य मुख्य आरोपितों को भी बहाल करते हुए उन्हें प्रमोशन भी दे चुकी है।

भागीरथपुरा मामले को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले वकीलों ने शासन के इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह जनता के साथ धोखा है। एक तरफ तो सरकार दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की बात कर रही है दूसरी तरफ मामले में निलंबित अधिकारियों को बहाल और प्रमोट किया जा रहा है।