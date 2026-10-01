इंदौर में सोनवाय-खालघाट टोल की दरें बदलने से लोगों का फूटा गुस्सा, लगाया जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनवाय और खालघाट टोल प्लाजा की नई दरें लागू कर दी। इसके चलते वाहन मालिकों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार को नई दरों के साथ टोल वसूली शुरू होते ही सोनवाय टोल प्लाजा पर चालकों ने विरोध शुरू कर दिया।

कई चालकों ने बढ़ी राशि देने से मना कर दिया। टोल नहीं देने पर वाहनों को आगे नहीं जाने दिया गया, जिससे प्लाजा पर गाड़ियों की कतार बढ़ती गई। इसका असर मुंबई-आगरा हाईवे के यातायात पर बाधित रहा। बाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों ने टोल दरों पर विचार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद वाहनों को आगे जाने दिया गया।

2008 से टोल व्यवस्था संभाल रही ओरिएंटल कंपनी का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब एनएचएआई ने दोनों टोल प्लाजा की जिम्मेदारी संभाली है। 1 सितंबर को लागू दरों की तुलना में 1 अक्टूबर से टोल राशि में काफी बढ़ोतरी कर दी गई। इससे वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। नई व्यवस्था के तहत सोनवाय टोल प्लाजा पर सिंगल ट्रिप के लिए कार-जीप का टोल 70 रुपये, मिनी बस और हल्के वाणिज्यिक वाहनों का 110 रुपये तथा बस और ट्रक का 230 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं खालघाट टोल प्लाजा पर कार-जीप से 100 रुपये, मिनी बस व हल्के वाणिज्यिक वाहनों से 160 रुपये और बस-ट्रक से 330 रुपये लिए जा रहे हैं।