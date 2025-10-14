Pushya Nakshatra पर खरीदारी का उत्सव... सोना-चांदी में रिटर्न, जीएसटी राहत से इलेक्ट्रॉनिक बाजार में रौनक

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुष्य नक्षत्र के रूप में समृद्धि की खरीद का महामुहूर्त की चमक आज बाजारों से लेकर घरों तक नजर आएगी। मंगलवार को आए पुष्य नक्षत्र की खरीद को सोने-चांदी का रिकार्ड तोड़ रिटर्न और जीएसटी में मिली राहत दोनों खास बना रहे हैं। भौर के साथ बाजार खुलेंगे और आधी रात तक दमकते रहेंगे।

मार्केट में रौनक पुष्य नक्षत्र की खरीद का जोर ज्वेलरी शोरूमों, सराफा बाजार के साथ इलैक्ट्रानिक मार्केट में खास तौर पर नजर आएगा। कारोबारियों के अनुसार इस साल पुष्य नक्षत्र की खरीदी में तेजी से रिटर्न देते निवेश और लाभ के उत्सव का रंग दोनों नजर आएगा। सोने-चांदी के तेज रफ्तार से बढ़ते दामों ने इन्हें निवेश के लिए और सुनहरा बना दिया है। जबकि जीएसटी से मिले लाभों ने होम व इलैक्ट्रानिक एप्लायंसेस की खरीद आसान बना दी है।

परंपरा में बसे सराफा बाजार के साथ एमजी रोड, एबी रोड, वायएन रोड, पलासिया क्षेत्र में बने ज्वैलरी शोरूम स्वर्णिम आभा में दमकते हुए खरीदारों का स्वागत करने के लिए तैयार है। पुष्य नक्षत्र की पूर्व संध्या पर ही सोने और चांदी दोनों ने भविष्य की मंशा साफ कर दी है। 24 घंटों में ही चांदी ने 5 हजार और सोने ने 1400 रुपये का रिटर्न दे दिया। यानी दिन दोगुनी-रात चौगुनी समृद्धि की कामना दोनों धातुएं साकार करती दिख रही हैं। भारतीयों की परंपरा आनंद ज्वैल्स के गौरव आनंद कहते हैं कि बीते वर्षों तक सोना भारतीयों की परंपरा में शामिल रहा है। हमारे देश के लोग अब तक सोने को अच्छा निवेश मानते रहे हैं। अब पूरी दुनिया भी इसे मान रही है। इसीलिए इस समय और आने वाले समय में पूरी दुनिया में सोने की खरीद जोरों पर चल रही है। टैरिफ जैसे कारणों से अनिश्चितता अपनी जगह है लेकिन दुनियाभर के निवेशकों का भरोसा भी अमेरिकन डालर पर घटा है और सोने पर बढ़ा है। चीन हो या अन्य देशों के केंद्रीय बैंक भी तेजी से सोना खरीद रहे हैं। दुनियाभर में इतना सोना है ही नहीं जो दिख रही मांग का 1 प्रतिशत भी पूरा कर सके। ऐसे में तय है कि सोने और चांदी के दाम आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ते रहेंगे। जिन्हें कल की खरीद में सोना महंगा लगा था उन्हें आज के दाम देखकर सस्ता लग रहा है।