भोपाल में ईस्टर्न बाइपास पर हादसा: 100 मीटर सड़क धंसी, 20 फीट गड्ढा, भ्रष्टाचार के आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बाहरी सीमा से गुजर रहे ईस्टर्न बाइपास पर सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। दोपहर करीब डेढ़ बजे बिलखिरिया के पास पुल के एप्रोच की रिटेनिंग वाल भरभराकर गिर गई। इससे सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा धंस गया और एक लेन पर 20 फीट तक गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिसके जानमाल की हानि नहीं हुई।