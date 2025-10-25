इंदौर सराफा चौपाटी में सैंडविच की दुकान पर सवाल, राजस्व प्रभारी बोले यह कब से परंपरागत व्यंजन हो गया

मेरी खबरें
    इंदौर में सराफा चाट-चौपाटी की व्यवस्था सुधारने को लेकर नगर निगम मुख्यालय में बैठक हुई। इसमें परंपरागत दुकानों को लेकर चर्चा के दौरान एक सैंडविच की दुकान पर सवाल उठे। दरअसल चौपटी में परंपरागत व्यंजनों की दुकानों को अनुमति देने के लिए तय किया गया है, इसके बाद भी सैंडविच और चाइनिज व्यंजनों की दुकानों को सूची में शामिल किया।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 11:38:29 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 11:46:54 AM (IST)
    इंदौर सराफा चाट चौपाटी की फाइल फोटो।

    1. सराफा चाट-चौपाटी में आग जलाने की अनुमति नहीं रहेगी।
    2. यहां मिलने वाले व्यंजनों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होगा।
    3. चौपाटी अध्यक्ष से कहा कि वे दोबारा सूची तैयार करें।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सराफा चाट-चौपाटी की व्यवस्था सुधारने को लेकर बनाई गई कमेटी की शुक्रवार दोपहर निगम मुख्यालय में बैठक हुई। इसमें चौपाटी में लगाई जाने वाली परंपरागत दुकानों को लेकर चर्चा होना थी, लेकिन बैठक अधूरी रही। वहीं चाट-चौपाटी एसोसिएशन अध्यक्ष राम गुप्ता ने बैठक में 70 दुकानों की सूची सामने रखी। पूर्व में बनाए गए दिशा-निर्देश के हिसाब से परंपरागत दुकानों को सूची में शामिल करना था लेकिन इसमें परंपरागत व्यंजनों के दुकानदार शामिल नहीं थे।

    सूची में सैंडविच की एक दुकान भी शामिल थी। इस पर राजस्व प्रभारी ने सवाल उठाया कि सैंडविच कब से परंपरागत व्यंजन हो गया। बैठक में सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकम सोनी, नगर निगम राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान और अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया इसमें शामिल हुए। अपर आयुक्त सिसोनिया ने सूची में तीन दर्जन से ज्यादा ऐसी दुकानें चिह्नित कीं।


    उन्होंने चौपाटी अध्यक्ष से कहा कि पूर्व में ही यह तय हुआ था कि परंपरागत व्यंजनों को ही अनुमति दी जाएगी, इसके बावजूद सैंडविच और चाइनिज व्यंजनों की दुकानों को सूची में शामिल किया। अपर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सराफा चाट-चौपाटी में आग जलाने की अनुमति नहीं रहेगी। चौपाटी में बेचे जाने वाले व्यंजनों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने चौपाटी अध्यक्ष से कहा कि वे दोबारा सूची तैयार करें। दो दिन में वे खुद सराफा चौपाटी आकर वास्तविकता जांचेंगे।

