नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जंगलों में अवैध कटाई और खैर की लकड़ी की तस्करी रोकने के लिए वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। तस्करों की तलाश के साथ ही वन विभाग की टीम अवैध कटाई पर लगाम लगाने में जुटी है। मगर इस कार्रवाई के बीच आशापुरा सबरेंज के डिप्टी रेंजर ओंकारलाल मेवाड़ी की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि दो दिन पहले गश्त कर रहे वनकर्मियों से भी बहस की और उनके काम को प्रभावित करने में लगे हैं।

आशापुरा, सेंडल-मेंडल, चैनपुरा और सेकड़ीपुरा जंगल से अवैध कटाई सामने आई है। रेंज ने खैर की लकड़ियों से भरे तीन वाहन जब्त किए हैं, लेकिन उनका चालक मौके से फरार हो गया। रात में गश्त कर रही टीम पर तस्करों ने की हमले की कोशिश चोरल रेंजर सचिन वर्मा ने जंगलों में निगरानी के लिए चार से पांच टीमें बनाई हैं। इन टीमों को रात में भी गश्त की जिम्मेदारी दी गई है। वनकर्मियों के मुताबिक, बाईग्राम के पास एक ढाबे पर ड्यूटी के दौरान उन्होंने संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान वाहन में सवार लोगों ने डंडा निकालकर वनकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की। कर्मचारियों की संख्या अधिक होने से वे वाहन को पलटकर चोरल की तरफ ले गए।