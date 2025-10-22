मेरी खबरें
    Chhath 2025: छठ महापर्व पर घर जाने की होड़, बिहार-झारखंड जाने वाली सभी ट्रेनें फुल

    Indian Railways: पूर्वात्तर भारतीयों को छठ पूजन के लिए अपने घर जाने के लिए इन दिनों बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस महापर्व के लिए इंदौर से चलने वाली बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश की ओर जाने वाली ट्रेनों में रिग्रेट या सीटें उपलब्ध नहीं है, कि स्थिति आ रही है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 08:36:04 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 08:36:03 PM (IST)
    Chhath 2025: छठ महापर्व पर घर जाने की होड़, बिहार-झारखंड जाने वाली सभी ट्रेनें फुल
    Chhath 2025: बिहार-झारखंड जाने वाली सभी ट्रेनें फुल।

    1. घर जाने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है
    2. पूर्वात्तर की ओर जाने वाली ट्रेनें में रिग्रेट या सीटें उपलब्ध नहीं
    3. अभी तक किसी अन्य विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा नहीं हुई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पूर्वात्तर भारतीयों को छठ पूजन के लिए अपने घर जाने के लिए इन दिनों बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस महापर्व के लिए इंदौर से चलने वाली बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश की ओर जाने वाली ट्रेनों में रिग्रेट या सीटें उपलब्ध नहीं है, कि स्थिति आ रही है। वहीं, अभी तक किसी अन्य विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा नहीं हुई है।

    इंदौर पटना सहित अन्य ट्रेनों में लंबी वेटिंग है या ट्रेन में रिग्रेट की स्थिति आ रही है। न सिर्फ इंदौर बल्कि उज्जैन, खंडवा सहित अन्य स्थानों से होकर आने जाने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग या फिर रिग्रेट पोजिशन है।


    बुकिंग की मारामारी

    रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि इंदौर से पटना की ओर जाने वाली ट्रेनों रोजाना चलाना चाहिए, जिससे की वेटिंग कम की जा सकें। त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेन चलाना थी, लेकिन नहीं चलाई गई। रतलाम मंडल द्वारा वर्तमान में इंदौर-पटना के लिए इस समय तीन ट्रेनें चलती हैं। इनमें इंदौर-पटना एक्सप्रेस, महू-पटना स्पेशल और इंदौर-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस है। ये सभी साप्ताहिक या सप्ताह में दो दिन चलने वाली ट्रेनें है। यह ट्रेन आम दिनों में ही फुल चलती है। अब छठ पूजन का समय नजदीक आ गया है, तो बुकिंग की मारामारी बढ़ती ही जा रही है।

    ट्रेनें में रिग्रेट या सीटें उपलब्ध नहीं

    • इंदौर-पटना एक्सप्रेस 22 अक्टूबर को रवाना हुई उसमें स्लीपर, थर्ड-ई, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी और तत्काल सहित सभी श्रेणियों में सीट उपलब्ध नहीं है।

    • इसी प्रकार महू से पटना जाने वाली ट्रेन में स्पीपर में 112 वेटिंग, थर्ड-ई 32 वेटिंग, थर्ड एसी में 60 वेटिंग और सेकंड एसी में 22 वेटिंग और सभी तत्काल श्रेणियों में सीटें उपलब्ध नहीं है।

    • 25 अक्टूबर को जाने वाली इंदौर-पटना में स्लीपर में 107 वेटिंग, थर्ड-ई 34, थर्ड एसी 77, सेकंड एसी में 27 और फस्र्ट एसी में छह वेटिंग की स्थिति बताई जा रही है।

    • 27 और 29 अक्टूबर को इंदौर-पटना में सभी श्रेणियों में वेटिंग की स्थिति बनी हुई है।

    • 30 अक्टूबर को स्लीपर में 27 वेटिंग आौर एसी में सीटें उपलब्ध हैं। जनरल डिब्बों की हालत ये है कि यात्री शौचालयों में बैठें है। साथ ही गेट पर लटककर और सामान रखने के स्थान पर भी बैठकर जा रहे हैं।

  • उज्जैन से जाने वाली ट्रेन 24 अक्टूबर को सूरत से चलकर उज्जैन होते हुए मुजफ्फरपुर ट्रेन में स्लीपर में 19 वेटिंग, थर्ड एवं सेकंड एसी में रिग्रेट और फस्र्ट एसी में तीन वेटिंग बता रहा है।

  • 25 अक्टूबर को मुंबई सेंट्रल-कटिहार में स्लीपर में 224, थर्ड एसी में 92 और सेकंड एसी में 26 वेटिंग है।

  • 23 अक्टूबर को साबरमती एक्सप्रेस और वत्वा-रक्सोल एक्सप्रेस दोनों की ट्रेनों में रिग्रेट है।

  • 24 अक्टूबर को अवध एक्सप्रेस में स्लीपर में 24 वेटिंग और अन्य सभी श्रेणियों में रिग्रेट की स्थिति है।

  • 27 अक्टूबर को अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में सभी श्रेणियों में रिग्रेट की स्थिति है।

  • 22 अक्टूबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनल-रत्नागिरि, उधना-बारौनी, पुणे-सुपौल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल-दरभंगा, पुणे-मुजफ्फपुर, छत्रपति महाराज-आसानसोल एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में सभी श्रेणियों में रिग्रेट है।

  • 23 से 26 अक्टूबर तक खंडवा से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की ओर जाने वाली दो दर्जन से ज्यादा ट्रेनों में रिग्रेट या सीटें उपलब्ध नहीं हैं।

