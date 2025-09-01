IET Indore: रैगिंग नहीं थम रही, सीनियर छात्रों को लेकर प्रशासन कर रहा बड़ी तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आइईटी) में पिछले कुछ वर्षों से रैगिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। विभाग ने कई प्रयास किए। सीनियर और जूनियर छात्रों के लिए अलग-अलग होस्टल में रखा गया है, बावजूद इसके हालात काबू में नहीं आ रहे हैं।

2025-26 सत्र की शुरुआत के कुछ ही दिनों में यहां दो रैगिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे संस्थान की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब जूनियर छात्र शिकायत लेकर होस्टल वार्डन के पास जाते हैं, तो उन्हें गंभीरता से नहीं सुना जाता। इस कारण पीड़ित छात्र खुद को असुरक्षित और निराश महसूस कर रहे हैं।