शाम के समय सीनियर को गलती से गुड मार्निंग कहा तो जूनियर की कर दी पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (आइईटी) में शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं लगते ही रैगिंग घटनाएं शुरू हो गई है। महज दस दिनों के भीतर दूसरी घटना सामने आई है। जहां थर्ड ईयर के विद्यार्थी का शाम के समय सीनियर से सामना हुआ तो उसने गलती से गुड मार्निंग सर कह दिया।

इससे नाराज फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने छात्र को होस्टल लेकर गए और जमकर पिटाई की। मामले में पीड़ित छात्र ने आइईटी डायरेक्टर के साथ ही भंवरकुआं थाने में भी शिकायत कर दी। फिलहाल सोमवार को आइईटी ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाने का फैसला किया है।

29 अगस्त को बीटेक थर्ड ईयर का छात्र हर्ष द्विवेदी अपने एक सहपाठी के साथ कैंटीन पहुंचा। वहां कुछ फाइनल ईयर के विद्यार्थी मिले। छात्र हर्ष ने आदर्श मकवाना को गुड मार्निंग कह दिया। इस पर आदर्श भड़क गया और शाम में गुड मार्निंग कहने पर छात्र से विवाद करने लगा। आदर्श ने कहा कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इतना कहते ही आदर्श ने आदित्य शर्मा, संदीप कौल, हरिओम गौड को कैंटीन में बुलाया। यहां से हर्ष को सीनियर छात्र उठाकर सीधे होस्टल ले गए। वहां जमकर पिटाई कर दी। उस दौरान होस्टल में 25-30 अन्य छात्र भी मौजूद थे, जिन्होंने घटना का विरोध नहीं किया। इसके बाद हर्ष ने आइईटी डायरेक्टर प्रतोष बंसल को शिकायत की है।