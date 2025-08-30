मेरी खबरें
    शाम के समय सीनियर को गलती से गुड मार्निंग कहा तो जूनियर की कर दी पिटाई

    By Kapil Niley
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 10:32:55 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 12:10:08 AM (IST)
    आईआईटी में छात्र की रैगिंग।

    HighLights

    1. आइईटी में फिर रैगिंग की गई।
    2. दस दिन में दूसरी घटना सामने।
    3. छात्र ने पुलिस में की शिकायत।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (आइईटी) में शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं लगते ही रैगिंग घटनाएं शुरू हो गई है। महज दस दिनों के भीतर दूसरी घटना सामने आई है। जहां थर्ड ईयर के विद्यार्थी का शाम के समय सीनियर से सामना हुआ तो उसने गलती से गुड मार्निंग सर कह दिया।

    इससे नाराज फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने छात्र को होस्टल लेकर गए और जमकर पिटाई की। मामले में पीड़ित छात्र ने आइईटी डायरेक्टर के साथ ही भंवरकुआं थाने में भी शिकायत कर दी। फिलहाल सोमवार को आइईटी ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाने का फैसला किया है।

    29 अगस्त को बीटेक थर्ड ईयर का छात्र हर्ष द्विवेदी अपने एक सहपाठी के साथ कैंटीन पहुंचा। वहां कुछ फाइनल ईयर के विद्यार्थी मिले। छात्र हर्ष ने आदर्श मकवाना को गुड मार्निंग कह दिया। इस पर आदर्श भड़क गया और शाम में गुड मार्निंग कहने पर छात्र से विवाद करने लगा। आदर्श ने कहा कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं।

    इतना कहते ही आदर्श ने आदित्य शर्मा, संदीप कौल, हरिओम गौड को कैंटीन में बुलाया। यहां से हर्ष को सीनियर छात्र उठाकर सीधे होस्टल ले गए। वहां जमकर पिटाई कर दी। उस दौरान होस्टल में 25-30 अन्य छात्र भी मौजूद थे, जिन्होंने घटना का विरोध नहीं किया। इसके बाद हर्ष ने आइईटी डायरेक्टर प्रतोष बंसल को शिकायत की है।

    दबाया जा रहा है मामला

    • आइईटी के होस्टल में रैगिंग की घटनाएं आम हो चुकी हैं। पिछले पांच साल में चार घटनाएं हो चुकी हैं।

    • 19 अगस्त को सीनियर्स छात्रों ने जूनियर को अपने होस्टल बुलाया। प्रत्येक विद्यार्थी से परिचय मांगा गया। इसे लेकर कुछ छात्रों ने यूजीसी को सीधे शिकायत कर दी।

    • तीन दिन बाद आइईटी विभाग ने मामले की जांच की, जिसमें रैंगिंग होना सामने आया है।

    • आनन-फानन में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें छह सीनियर छात्रों को होस्टल से निकाल दिया।

    • जबकि एक अन्य मामले को दबाया जा रहा है, जिसमें एक छात्र का मुंह टायलेट कमोड में रखकर फ्लश करना सामने आया है। इसे लेकर जिम्मेदार घटना को गलत बता रहे है।

    दोनों घटनाएं अलग-अलग

    आइईटी के डायरेक्टर प्रतोष बसंल का कहना है कि दो अलग-अलग रैगिंग की घटनाएं है, जिसमें सीनियर और जूनियर विद्यार्थियों की खींचतान सामने आई है। एक मामले में छह विद्यार्थियों को होस्टल से बाहर निकाल दिया है। वे कहते है कि टायलेट कमोट में फ्लश वाली घटना गलत है। एेसा किसी भी विद्यार्थी के साथ नहीं हुआ है।

