    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल कांड से पीड़‍ित परिवारों से मिलने आज आएंगे राहुल गांधी

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 07:42:16 AM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 08:53:39 AM (IST)
    राहुल गांधी भागीरथपुरा बस्ती पहुंचकर परिवारों से मिलेंगे। - फाइल फोटो

    1. 24 मृतकों के परिवार को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा
    2. पीड़ित परिवारों से मिलवाने के लिए कांग्रेस ने प्रशासन को चार घरों की सूची सौंपी
    3. कांग्रेस नेताओं ने लगाया आरोप- भाजपा पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं देना चाहती

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा दूषित जल कांड से प्रभावित लोगों और मृतकों के स्वजन से मिलने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi in Bhagirathpura) शनिवार को इंदौर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सभी 24 मृतकों के परिवार को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा भी की जाएगी। राहुल गांधी को पीड़ित परिवारों से मिलवाने के लिए कांग्रेस ने प्रशासन को चार घरों की सूची सौंपी है।

    हालांकि भागीरथपुरा की संकरी गलियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों ने सुरक्षा कारणों से अंदर जाने पर आपत्ति जताई है। शुक्रवार को सुरक्षा अधिकारी बस्ती पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी पैदल भी पीड़ितों के घरों तक जाएंगे।


    यह रहेगा कांग्रेस कार्यक्रम

    • सुबह 11:00 बजे – विशेष विमान से इंदौर आगमन

    • 11:00 से 11:15 – एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं से चर्चा

    • 11:45 बजे – बांबे अस्पताल पहुंचेंगे

    • 12:15 तक – दूषित पानी से बीमार मरीजों से मुलाकात

    • 12:45 बजे– भागीरथपुरा बस्ती पहुंचेंगे

    • एक घंटे तक – प्रभावित नागरिकों से संवाद

    • 01:45 – एयरपोर्ट के लिए रवाना

    आरोप : परिवारों को गायब करवा रही भाजपा

    कांग्रेस की योजना सभी 24 मृतकों के स्वजन से राहुल गांधी को मिलवाने की है। सभी परिवारों को भागीरथपुरा पुलिस चौकी के पास स्थित बगीचे में एकत्र किया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता दबाव बनाकर भागीरथपुरा से उन परिवारों को गायब करवा रहे जिनसे राहुल गांधी मिलने आ रहे हैं। भाजपा पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं देना चाहती। छह माह के मृतक अव्यान का परिवार ताला लगाकर चला गया है।

