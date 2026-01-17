नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा दूषित जल कांड से प्रभावित लोगों और मृतकों के स्वजन से मिलने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi in Bhagirathpura) शनिवार को इंदौर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सभी 24 मृतकों के परिवार को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा भी की जाएगी। राहुल गांधी को पीड़ित परिवारों से मिलवाने के लिए कांग्रेस ने प्रशासन को चार घरों की सूची सौंपी है।

हालांकि भागीरथपुरा की संकरी गलियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों ने सुरक्षा कारणों से अंदर जाने पर आपत्ति जताई है। शुक्रवार को सुरक्षा अधिकारी बस्ती पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी पैदल भी पीड़ितों के घरों तक जाएंगे।