मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Raja Raghuwanshi murder: राजा की हत्या से पहले सोनम ने खरीदे थे नए फोन, शिलांग पुलिस जांचने पहुंची

    जांच में सामने आया कि राजा की पत्नी सोनम(Sonam Raghuwanshi) और उसके प्रेमी राज कुशवाह(Raj Kushwaha) ने हत्या से पहले नए फोन खरीदे थे। इन फोन का इस्तेमाल आरोपितों द्वारा किया गया। पुलिस ने अब इन पहलुओं की जांच पूरी कर ली है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 11:43:54 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 11:43:54 PM (IST)
    Raja Raghuwanshi murder: राजा की हत्या से पहले सोनम ने खरीदे थे नए फोन, शिलांग पुलिस जांचने पहुंची
    राजा की हत्या से पहले सोनम ने खरीदे थे नए फोन (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस को नई जानकारी हाथ लगी है
    2. सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाह ने हत्या से पहले नए फोन खरीदे थे
    3. इन फोन का इस्तेमाल आरोपितों द्वारा किया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड(Raja Raghuwanshi murder) में शिलांग पुलिस को नई जानकारी हाथ लगी है। जांच में सामने आया कि राजा की पत्नी सोनम(Sonam Raghuwanshi) और उसके प्रेमी राज कुशवाह(Raj Kushwaha) ने हत्या से पहले नए फोन खरीदे थे। इन फोन का इस्तेमाल आरोपितों द्वारा किया गया।

    शिलांग पुलिस का एक दल इस मामले की जांच के लिए इंदौर पहुंचा है। अपराध शाखा की टीम भी जांच में सहयोग कर रही है। सहकार नगर (केट रोड) निवासी 30 वर्षीय राजा की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने प्रेमी राज कुशवाह के साथ मिलकर करवाई थी। हत्या की साजिश में आनंद, विशाल और आकाश ने मदद की थी।

    क्या निकला पुलिस जांच में

    शिलांग की ईस्ट खासी हिल्स पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि सोनम और राज ने हत्या के पूर्व मोबाइल खरीदे थे। इन मोबाइल की जानकारी मिलने के कारण चालान की कार्रवाई रुकी हुई है। पुलिस ने अब इन पहलुओं की जांच पूरी कर ली है।

    इसे भी पढ़ें- पोरसा में बिना परमिट और रूट के दौड़ रहे वाहन, बस ऑपरेटर झेल रहे परेशानी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.