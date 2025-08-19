Raja Raghuwanshi murder: राजा की हत्या से पहले सोनम ने खरीदे थे नए फोन, शिलांग पुलिस जांचने पहुंची

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड(Raja Raghuwanshi murder) में शिलांग पुलिस को नई जानकारी हाथ लगी है। जांच में सामने आया कि राजा की पत्नी सोनम(Sonam Raghuwanshi) और उसके प्रेमी राज कुशवाह(Raj Kushwaha) ने हत्या से पहले नए फोन खरीदे थे। इन फोन का इस्तेमाल आरोपितों द्वारा किया गया।

शिलांग पुलिस का एक दल इस मामले की जांच के लिए इंदौर पहुंचा है। अपराध शाखा की टीम भी जांच में सहयोग कर रही है। सहकार नगर (केट रोड) निवासी 30 वर्षीय राजा की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने प्रेमी राज कुशवाह के साथ मिलकर करवाई थी। हत्या की साजिश में आनंद, विशाल और आकाश ने मदद की थी।