पोरसा में बिना परमिट और रूट के दौड़ रहे वाहन, बस ऑपरेटर झेल रहे परेशानी

नईदुनिया न्यूज, पोरसा। पोरसा से मुरैना, भिंड, अंबाह, अटेर और फूप तक आधा सैकड़ा से अधिक वाहन बिना परमिट और बिना तय रूट के धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। इन वाहनों पर न तो परिवहन विभाग की कोई वैध अनुमति है और न ही रूट तय हैं। बावजूद इसके सवारियों को जबरन रोककर ले जाया जा रहा है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि लाखों रुपये की लागत से खरीदी गई बसों को वैध परमिट व रूट दिए जाते हैं।

आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं टैक्स चुकाने के बाद भी उनकी बसें खाली लौट रही हैं, क्योंकि बिना परमिट वाले वाहन सवारियों को बीच रास्ते से उठा ले जाते हैं। कई बार विरोध किया गया है, बसों को रोककर हड़ताल तक की है, लेकिन इन पर लगाम नहीं लग सकी है। इस समस्या को लेकर बस ऑपरेटर कई बार हड़ताल के साथ थानों सहित आरटीओ कार्यालयों तक लिखित शिकायतें कर चुके हैं। बावजूद इसके आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।