    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 09:28:28 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 09:28:28 PM (IST)
    Raja Raghuvanshi Case: आरोपियों की जमानत पर शुक्रवार को सोहरा कोर्ट में होगी सुनवाई, SIT ने चार्जशीट में बनाए हैं 90 गवाह
    राजा रघुवंशी हत्याकांड में शुक्रवार को होगी सुनवाई

    HighLights

    1. राजा रघुवंशी हत्याकांड में शुक्रवार को होगी सुनवाई
    2. एसआईटी ने चार्जशीट में बनाए हैं 90 गवाह
    3. चार्ज स्वीकार नहीं होने से ट्रायल भी रुका

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में शुक्रवार को मेघालय की सोहरा कोर्ट में सुनवाई होगी। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाह सहित पांच आरोपितों ने वकील के माध्यम से जमानत अर्जी लगाई थी। पुलिस और सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करने के लिए पत्र बनाया है। बता दें, सहकार नगर (केट रोड) निवासी राजा पुत्र अशोक रघुवंशी की उसकी पत्नी सोनम ने ही शिलांग में हनीमून पर ले जाकर हत्या करवा दी थी।

    सभी आरोपियों को मिला है वकील

    हत्या की साजिश सोनम के प्रेमी राज कुशवाह ने रची थी। मामले में सोनम, राज सहित आनंद कुर्मी, विशाल उर्फ विक्की और आकाश अभी सोहरा जेल में बंद हैं। सभी आरोपितों को कोर्ट की ओर से वकील मुहैया करवाया गया है। सरकारी वकील तुषार चंद्रा के अनुसार, पांचों आरोपितों द्वारा कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी लगाई गई है। इस पर शुक्रवार दोपहर बाद सुनवाई होनी है।

    90 लोगों को बनाया गया है गवाह

    पुलिस ने केस में पूरक चालान पेश किया है। इसमें कुल 90 लोगों को गवाह बनाया गया है। इसमें चेरापूंजी (सोहरा) के गाइड, होम स्टे, स्कूटर वाला सहित गाजीपुर के लोग भी शामिल हैं। अब तक शुरू नहीं हो सका ट्रायल केस में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।

    यह भी पढ़ें- Raja Raghuvanshi Case: सोनम-राज सहित 5 आरोपियों ने सोहरा कोर्ट से जमानत मांगी, अधूरी चार्जशीट का दिया हवाला

    सोनम सहित पांचों आरोपितों ने कोर्ट के समक्ष चार्ज स्वीकार नहीं किया है। अभी इस पर भी निर्णय होना है। उधर, राजा के स्वजन ने केस में कमजोर विवेचना का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने मामले में आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ाने की मांग की है। गौरतलब है कि शिलांग एसआइटी ने पिस्टल भी बरामद की थी।

