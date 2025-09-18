Raja Raghuvanshi Case: आरोपियों की जमानत पर शुक्रवार को सोहरा कोर्ट में होगी सुनवाई, SIT ने चार्जशीट में बनाए हैं 90 गवाह

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में शुक्रवार को मेघालय की सोहरा कोर्ट में सुनवाई होगी। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाह सहित पांच आरोपितों ने वकील के माध्यम से जमानत अर्जी लगाई थी। पुलिस और सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करने के लिए पत्र बनाया है। बता दें, सहकार नगर (केट रोड) निवासी राजा पुत्र अशोक रघुवंशी की उसकी पत्नी सोनम ने ही शिलांग में हनीमून पर ले जाकर हत्या करवा दी थी।

सभी आरोपियों को मिला है वकील हत्या की साजिश सोनम के प्रेमी राज कुशवाह ने रची थी। मामले में सोनम, राज सहित आनंद कुर्मी, विशाल उर्फ विक्की और आकाश अभी सोहरा जेल में बंद हैं। सभी आरोपितों को कोर्ट की ओर से वकील मुहैया करवाया गया है। सरकारी वकील तुषार चंद्रा के अनुसार, पांचों आरोपितों द्वारा कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी लगाई गई है। इस पर शुक्रवार दोपहर बाद सुनवाई होनी है।