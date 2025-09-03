एमपी में सचिन तेंदुलकर परिवार की खरीददारी, पत्नी अंजलि ने चुनी खास महेश्वरी हैंडलूम साड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, महेश्वर। भारत रत्न और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मंगलवार को परिवार सहित सैकड़ों फैंस का अभिवादन स्वीकार कर इंदौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। राजवाड़ा परिसर में उनकी एक झलक पाने के लिए सुबह से ही सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी जमा हो गए थे। जैसे ही उनका काफिला परिसर से निकला, लोगों ने जोरदार नारों से स्वागत किया और मोबाइल कैमरों में इस पल को कैद किया।
राजवाड़ा इलाके में सचिन… सचिन
राजवाड़ा इलाके में ‘सचिन… सचिन…’ के नारों से माहौल गूंज उठा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपने चहेते क्रिकेटर को करीब से देखने को उत्साहित नजर आया। तेंदुलकर ने भी हाथ हिलाकर प्रशंसकों का अभिवादन किया। इस दौरे में तेंदुलकर फैमिली ने राजवाड़ा में आश्रय हैंडलूम, गुजराती हैंडलूम और हंसा हैंडलूम में हस्तशिल्प निर्मित साड़ी-दुपट्टे देखे।
अंजलि तेंदुलकर ने खरीदे कपड़े
यहां सचिन की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और परिवार ने स्थानीय बुनकरों द्वारा बनाए गए पारंपरिक उत्पादों की खरीददारी की। अंजलि ने विशेष रूप से रुई फूल बार्डर वाली साड़ी और नर्मदा लहर डिजाइन का सूट-दुपट्टा पसंद किया। हैंडलूम शॉप संचालकों के अनुसार तेंदुलकर परिवार के इस चयन से स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा।
कारीगरों का क्या कहना
कारीगरोंका कहना है कि इस तरह की खरीददारी महेश्वरी वस्त्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाती है। मंगलवार को सचिन तेंदुलकर परिवार सहित फैंस का अभिवादन स्वीकार कर इंदौर एयरपोर्ट रवाना हुए। क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए किला परिसर के राजवाड़ा में सुबह से ही भीड़ उमड़ी रही।
