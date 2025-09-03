एमपी में सचिन तेंदुलकर परिवार की खरीददारी, पत्नी अंजलि ने चुनी खास महेश्वरी हैंडलूम साड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, महेश्वर। भारत रत्न और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मंगलवार को परिवार सहित सैकड़ों फैंस का अभिवादन स्वीकार कर इंदौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। राजवाड़ा परिसर में उनकी एक झलक पाने के लिए सुबह से ही सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी जमा हो गए थे। जैसे ही उनका काफिला परिसर से निकला, लोगों ने जोरदार नारों से स्वागत किया और मोबाइल कैमरों में इस पल को कैद किया।

राजवाड़ा इलाके में सचिन… सचिन राजवाड़ा इलाके में ‘सचिन… सचिन…’ के नारों से माहौल गूंज उठा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपने चहेते क्रिकेटर को करीब से देखने को उत्साहित नजर आया। तेंदुलकर ने भी हाथ हिलाकर प्रशंसकों का अभिवादन किया। इस दौरे में तेंदुलकर फैमिली ने राजवाड़ा में आश्रय हैंडलूम, गुजराती हैंडलूम और हंसा हैंडलूम में हस्तशिल्प निर्मित साड़ी-दुपट्टे देखे।