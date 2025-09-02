Indore में पुलिस को धमका रहे हैं गैंगस्टर सलमान लाला के समर्थक, 75 फर्जी आईडी से मैजेस वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। छोटी खजरानी के कुख्यात गुंडे व गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद समर्थक सक्रिय हुए है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक मैसेज वायरल कर रहे है। पुलिस ने 75 से ज्यादा आईडी चिह्नित की है जो गुंडे की मौत के बाद अस्तित्व में आई है। इसमें कई तो ड्रग्स और हथियारों की खरीद फरोख्त में लिप्त है।
एडिशनल डीसीपी (अपराध) ने बताया कि शाहनवाज उर्फ सलमान लाला की सीहोर के लसूड़िया परिहार में तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। उसका भाई सिद्धू उर्फ शादाब साथी अरुण उर्फ डार्लिंग, सौरभ राठौर और कुलदीप साल्दे पुलिस की रिमांड पर है। सलमान का सोमवार को जनाजा निकला था। उसमें हजारों युवक शामिल हुए थे। सलमान की मौत के बाद इंस्टाग्राम व फेसबुक भड़काऊ व आपत्तिजनक मैसेज प्रसारित किए जा रहे है।
एडीसीपी के मुताबिक कुछ आईडी ऐसी है जो लाला की मौत के बाद बनाई गई है। उस पर लाला को महिमा मंडन किया जा रहा है और रील अपलोड हो रही है। कुछ लोगों ने तो लाला की मौत का बदला लेने और पुलिसवालों को मारने की धमकी है। इस घटनाक्रम पर क्राइम ब्रांच की सोशल मीडिया निगरानी टीम और इंटेलिजेंस की टीम नजर रख रही है।
पुलिस को खबर मिली कि करीब 75 आईडी हाल में ही एक्टिव हुई है। उनके माध्यम से ही मैसेज वायरल हो रहे है। पुलिस फर्जी नाम से बनी आईडी ब्लॉक करवाने और भड़काऊ मैसेज वायरल करने वालों को गिरफ्तार करने की तैयारी में है।
यह भी पढ़ें- ‘मेरा भाई वकील’ गाने पर बवाल, Jolly LLB 3 के खिलाफ एमपी HC पहुंचा मामला
उधर पुलिस सलमान के भाई सिद्धू उर्फ शादाब व साथी अरुण उर्फ डार्लिंग के ड्रग्स के संबंध में पूछताछ कर रही है। एडीसीपी के मुताबिक अरुण का पूर्व में गिरफ्तार आरोपित पीयूष चौहान और सत्यम जैन ने नाम लिया था। उसने सत्यम से दोस्ती तो स्वीकार ली लेकिन ड्रग्स खरीदने से मना कर दिया। पुलिस अब ड्रग्स का नेटवर्क तोड़ने में लगी है।