Indore में पुलिस को धमका रहे हैं गैंगस्टर सलमान लाला के समर्थक, 75 फर्जी आईडी से मैजेस वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। छोटी खजरानी के कुख्यात गुंडे व गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद समर्थक सक्रिय हुए है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक मैसेज वायरल कर रहे है। पुलिस ने 75 से ज्यादा आईडी चिह्नित की है जो गुंडे की मौत के बाद अस्तित्व में आई है। इसमें कई तो ड्रग्स और हथियारों की खरीद फरोख्त में लिप्त है।

सलमान लाला की तालाब में डूबने से हुई थी मौत एडिशनल डीसीपी (अपराध) ने बताया कि शाहनवाज उर्फ सलमान लाला की सीहोर के लसूड़िया परिहार में तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। उसका भाई सिद्धू उर्फ शादाब साथी अरुण उर्फ डार्लिंग, सौरभ राठौर और कुलदीप साल्दे पुलिस की रिमांड पर है। सलमान का सोमवार को जनाजा निकला था। उसमें हजारों युवक शामिल हुए थे। सलमान की मौत के बाद इंस्टाग्राम व फेसबुक भड़काऊ व आपत्तिजनक मैसेज प्रसारित किए जा रहे है।