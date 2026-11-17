नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रैपिडो से घर आ रही 13 वर्षीय किशोरी के साथ ड्राइवर द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। किशोरी अपने छोटे भाई के साथ स्कूटर पर सवार थी। आरोप है कि रास्ते में ड्राइवर ने उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें शुरू कर दीं। भाई-बहन ने विरोध करते हुए स्कूटर रुकवाया तो चालक ने अभद्रता की और दोनों को रास्ते में उतार दिया। किशोरी के छोटे भाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो ड्राइवर उसे थप्पड़ मारकर भाग गया। विजय नगर पुलिस ने आरोपित रैपिडो ड्राइवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

बैग से संतुलन बिगड़ने का बहाना बनाकर बीच में बैठाया पुलिस के मुताबिक सुखलिया निवासी किशोरी निजी स्कूल में पढ़ती है। वह स्कीम-78 में रहने वाली अपनी दादी के घर गई थी। स्वजन की व्यस्तता के कारण दादी ने उसे घर भेजने के लिए रैपिडो पर स्कूटर बुक किया था। किशोरी के साथ उसका छोटा भाई भी था। शुरुआत में किशोरी पीछे बैठी थी और भाई बीच में बैठा था।