राऊ मर्डर-सुसाइड केस: बेटे ने खोली 18 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग की पोल, पुलिस ने फैजान को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साईं विहार कॉलोनी में रविवार को पवन सोनी ने अपनी पत्नी वर्षा की हत्या कर दी थी, इसके बाद खुद फंदे पर झूल गया था। पवन के 15 साल के नाबालिग बेटे ने बताया कि मां वर्षा और फैजान उर्फ रेहान की पिता ने 18 घंटे की रिकॉर्डिंग की थी, जिसके बाद कई बातों का खुलासा हुआ था। पुलिस ने मंगलवार को आरोपित फैजान उर्फ रेहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
उल्लेखनीय है कि राऊ में रहने वाले पवन और वर्षा ने करीब 18 साल पहले लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों शिर्डी में रहे। फिर करीब 15 साल पहले इंदौर आ गए। यहां दोनों नौकरी करते रहे और परिवार को बढ़ाया। करीब एक साल पहले वर्षा और पवन के बीच अनबन शुरू हुई। पवन की नौकरी छूट गई। उसकी कमर में तकलीफ थी, इसलिए वह काम नहीं कर पाता था।
करीब सात महीने पहले दोनों ने पराठे की दुकान खोली। फैजान उर्फ रेहान यहां शेड लगाने पहुंचा था। तब से ही उसकी मुलाकात वर्षा से होने लगी। करीब पांच माह पहले पवन ने वर्षा को फैजान उर्फ रेहान से बात करते हुए देखा था, जिसमें उसने समझाया था। वर्षा उसे घर से जाने के लिए धमकी देने लगी। वर्षा का कहना था कि वह अपनी मर्जी से जीवन जिए, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद पवन ने वर्षा की हत्या कर खुद फांसी लगा ली थी।
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