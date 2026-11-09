इंदौर में दीवाली पर मर्डर-सुसाइड: पत्नी की हत्या कर फंदे पर लटका पति, 18 घंटे की ऑडियो में खुले कई राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राऊ के साईं विहार कॉलोनी में रविवार को दीपावली के दिन पवन सोनी ने अपनी पत्नी वर्षा की हत्या कर दी थी। इसके बाद खुद फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली थी। दंपती के 15 साल के नाबालिग बेटे ने पुलिस को बताया कि मां वर्षा और फैजान उर्फ रेहान की बातचीत की पिता पवन ने 18 घंटे की रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिसके बाद कई बातों का खुलासा हुआ था। पवन ने वारदात के समय 15 साल के बेटे और सात साल की बेटी को खेलने के लिए पास के उद्यान में भेज दिया था।

शाम को लौटे बच्चे तो सामने दिखा खौफनाक मंजर बता दें कि शाम करीब चार बजे दोनों बच्चे घर लौटे तो मां का शव कमरे में पड़ा था और पिता फंदे पर लटके मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतकों की पहचान पवन सोनी (40) और उसकी पत्नी वर्षा (35) के रूप में हुई थी। मृतक पवन मूल रूप से रीवा का रहने वाला था।

वह किराए के मकान में रहकर पराठे की दुकान लगाता था। पुलिस के अनुसार पवन और वर्षा ने करीब 18 साल पहले लव मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों शिर्डी में रहते थे। फिर करीब 15 साल पहले इंदौर आ गए, यहां दोनों जॉब करते रहे और परिवार को बढ़ाया। नौकरी जाने के बाद खोली थी पराठे की दुकान पुलिस के अनुसार करीब एक साल पहले वर्षा और पवन के बीच अनबन शुरू हुई। कारण पवन की नौकरी चली गई थी। बेटे ने बताया कि पापा की कमर में तकलीफ थी, इसलिए वह काम नहीं कर पा रहे थे। लगभग सात महीने पहले दोनों ने यहां पराठे की दुकान खोली थी। दुकान पर फैजान उर्फ रेहान शेड लगाने पहुंचा था। तब से ही उसकी मुलाकात वर्षा से होने लगी। लगभग पांच महीने पहले पवन ने वर्षा को फैजान उर्फ रेहान से बात करते हुए देखा था। फिर पवन ने वर्षा को समझाया था, लेकिन उसने घर से जाने की धमकी देना शुरू कर दिया था। वर्षा का कहना था कि वह अपनी मर्जी से जीवन जिएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता।