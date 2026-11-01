दीवाली से पहले आया खरीदी का महामुहूर्त रवि-पुष्य नक्षत्र, इंदौर में ग्राहकों के लिए बाजार तैयार, जानें मुहूर्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दीपावली के सात दिन पहले एक नवंबर को खरीदी का महामुहूर्त पुष्य नक्षत्र 22 घंटे रहेगा। ज्योतिर्विदों के अनुसार दीपावली के पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व होता है लेकिन जब यह गुरुवार और रविवार को आता है तो इसका महत्व कई गुना मिलता है।

इस दिन सर्वार्थसिद्धि, लक्ष्मीनारायण, श्रीवत्स, मालव्य एवं राजयोग एवं अहोई अष्टमी भी है। इस दिन रविवार होने से रवि-पुष्य का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में यह दिन भूमि-भवन, सोना-चांदी, वाहन सहित सभी चल-अचल खरीदारी के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है।