इंदौर में किसान से 1.25 करोड़ की ठगी... RBI अफसर बनकर ऐंठे पैसे, पंजाब जेल से पुलिस ने दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बीमा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अफसर बनकर देशभर में ठगी करने वाले हाईप्रोफाइल ठग को पलासिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित पंजाब की बरनाला जेल में बंद थे। उनके विरुद्ध किसान से सवा करोड़ रुपये की ठगी का केस पंजीबद्ध हुआ है। पुलिस ने आरोपितों को रिमांड पर ले लिया है।

अजय सक्सेना और पुरुषोत्तम सिंह बनकर किया था कॉल टीआई सुरेंद्र सिंह के मुताबिक दो वर्ष पूर्व रघुवीर सिंह राठौर की शिकायत पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपित सीएस रामकुमार उर्फ शिवेश्वर पांडे और चंदन कुमार उर्फ कमल पटनायक को गिरफ्तार किया है। टीआई के मुताबिक किसान रघुवीर ने पुलिस को बताया कि आरोपितों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का अफसर बनकर अजय सक्सेना और पुरुषोत्तम सिंह के नाम से कॉल लगाया था। आरोपितों ने बैंक का मिसलेनियस फंड का करोड़ों रुपये दिलाने का झांसा दिया था।