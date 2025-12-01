मेरी खबरें
    DAVV PhD: पीएचडी में एडमिशन को लेकर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई, 3 दिसंबर तक जमा होंगे आवेदन

    By Kapil Niley
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 08:58:28 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 08:58:27 PM (IST)
    पीएचडी में एडमिशन को लेकर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई।

    HighLights

    1. पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू
    2. विश्वविद्यालय प्रशासन ने पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई
    3. उम्मीदवार 3 दिसंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं। इस बार आवेदनों की संख्या अपेक्षा से कम आने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी। अब उम्मीदवार 3 दिसंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। विश्वविद्यालय का मानना है कि अंतिम दो दिनों में 100 से 200 तक और आवेदन आने की संभावना है।

    26 विषयों में कुल 688 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन जमा किए

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्देशों के बाद विश्वविद्यालय ने पहली बार साल में दो बार पीएचडी प्रवेश की व्यवस्था लागू की है। इसी के तहत 14 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। 30 नवंबर तक नॉन-डीईटी श्रेणी के अंतर्गत 26 विषयों में कुल 688 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन जमा किए हैं। इन विषयों में प्रबंधन और वाणिज्य संकायों में सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अंग्रेजी, हिन्दी, भूगोल, भौतिक, इतिहास, पत्रकारिता समेत कुल 24 विषयों में भी अच्छी संख्या में फार्म आए हैं।


    कम से कम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य रखे

    नान-डीईटी श्रेणी में प्रवेश नेट स्कोर के आधार पर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए नेट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य रखे गए हैं। साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर की अंकसूची भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी। पीएचडी प्रभारी डॉ. अशेष तिवारी ने बताया कि आवेदकों की सुविधा को देखते हुए पंजीयन की तारीख बढ़ाई गई है।

    21 दिसंबर में होगी परीक्षा डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट (डीईटी) के माध्यम से इंजीनियरिंग से जुड़े 13 विषयों में प्रवेश दिया जाएगा। इनमें अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, डाटा साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सांख्यिकी, एनर्जी, फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और आइटी शामिल हैं। इन विषयों में अब तक 165 उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस प्रवेश परीक्षा की तारीख 21 दिसंबर घोषित की है।

    भरवाएंगे गूगल फॉर्म

    इस बीच पीएचडी सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया भी अगले सप्ताह से शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालय अपने गाइड और सुपरवाइजर से गूगल फॉर्म भरवाएगा, जिसमें वे उपलब्ध सीटों, विषयों और शोधार्थियों की जानकारी दर्ज करेंगे। इन आंकड़ों के आधार पर अंतिम सीटों की सूची विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

