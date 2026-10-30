इंदौर में 2.38 लाख में बिका 0001 नंबर, दोपहिया मालिकों ने 7777 और 0018 पर मारी बाजी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : वाहनों के वीआईपी नंबरों को लेकर लोगों में दीवानगी बरकरार है। दीपावली ओर धनतेरस से पहले गुरुवार को नई ईसी सीरीज के वीआईपी नंबरों की नीलामी में सबसे ज्यादा बोली 0001 नंबर के लिए लगी। यह नंबर 2 लाख 38 हजार रुपये में बिका। वहीं 0007 नंबर 86 हजार और 0008 नंबर 56 हजार 500 रुपये में नीलाम हुआ।

दरअसल नीलामी में दिलचस्प स्थिति तब बनी जब दोपहिया वाहन मालिकों ने बोली के दम पर ऐसे नंबर हासिल कर लिए, जिनके लिए चारपहिया वाहन मालिक भी दावेदारी कर रहे थे। हमेशा की तरह ही 0001 नंबर लाखों में बिका। इस नंबर के लिए हमेश ऊंची बोली लगती रही है।