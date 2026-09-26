भोपाल से शारजाह के लिए अक्टूबर में शुरू होगी नियमित उड़ान, इंदौर में बोले CM डॉ. मोहन यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : आने वाले दिनों में भोपाल को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ा जा रहा है। ये घोषणा मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित नईदुनिया प्रोमिनेंस अवार्ड 2026 में कही। उन्होंने कहा कि सरकार केवल फाइलों में काम करने के बजाय फैसले लेकर उन्हें जमीन पर लागू करने पर जोर दे रही है। भोपाल के विकास से जुड़े कामों को भी इसी दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। भोपाल से अक्टूबर में शारजाह के लिए नियमित उड़ान शुरू होने वाली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में लंबे समय से अटका मास्टर प्लान अब प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कहा कि राजधानी में पहली बार 1995 में मास्टर प्लान का प्रकाशन हुआ था। इसके बाद कई कारणों से इसके प्रकाशन का काम लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सका। अब सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया है।