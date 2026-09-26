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भोपाल से शारजाह के लिए अक्टूबर में शुरू होगी नियमित उड़ान, इंदौर में बोले CM डॉ. मोहन यादव

आने वाले दिनों में भोपाल को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ा जा रहा है। ये घोषणा मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित नईदुनिया प्रोमिनेंस अवार्...और पढ़ें

By bharat mandhanyaEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 09:32:17 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 09:32:17 PM (IST)
भोपाल से शारजाह के लिए अक्टूबर में शुरू होगी नियमित उड़ान, इंदौर में बोले CM डॉ. मोहन यादव
CM डॉ. मोहन यादव। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. आने वाले दिनों में भोपाल को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ा जा रहा है
  2. ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में कही
  3. भोपाल से अक्टूबर में शारजाह के लिए नियमित उड़ान शुरू होने वाली है

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : आने वाले दिनों में भोपाल को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ा जा रहा है। ये घोषणा मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित नईदुनिया प्रोमिनेंस अवार्ड 2026 में कही।

उन्होंने कहा कि सरकार केवल फाइलों में काम करने के बजाय फैसले लेकर उन्हें जमीन पर लागू करने पर जोर दे रही है। भोपाल के विकास से जुड़े कामों को भी इसी दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। भोपाल से अक्टूबर में शारजाह के लिए नियमित उड़ान शुरू होने वाली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में लंबे समय से अटका मास्टर प्लान अब प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कहा कि राजधानी में पहली बार 1995 में मास्टर प्लान का प्रकाशन हुआ था। इसके बाद कई कारणों से इसके प्रकाशन का काम लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सका। अब सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया है।


सुगम बस सेवा का संकल्प था, पूरा करके दिखाया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हम जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में बस सेवा प्रारंभ करने का वादा किया था, उस संकल्प को पूरा करके दिखाया है। यह बात मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा और पीएम ई-स सेवा की शुरुआत एक्स पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कही।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पिछले दो दशकों में शासकीय बसों का संचालन बंद होने के कारण ग्रामीण अंचलों में सार्वजनिक परिवहन का बड़ा अभाव बना हुआ था। दूर-दराज के कई गांव मुख्य सड़कों से कट गए थे। गांव-देहात के हमारे गरीबों, किसानों एवं छात्र-छात्राओं को आने-जाने के लिए सीमित साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था।

हमने अपने 'संकल्प पत्र' में बस सेवा प्रारंभ करने का उल्लेख किया था, जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में शुक्रवार को धरातल पर साकार कर दिया। राज्यभर में 1,500 बसों से शुरू हुई इस सेवा को वर्ष 2029 तक 15,000 बसों तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, ताकि प्रदेश के हर व्यक्ति तक सुगम बस परिवहन की सुविधा पहुंच सके।

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