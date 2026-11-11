सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को तीन करोड़ 20 लाख रुपये मिलेगा मुआवजा, इंदौर में कोर्ट ने सुनाया फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिला कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत युवक के स्वजन को तीन करोड़ 20 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वेतन निर्धारण में व्यक्ति को मिलने वाले महंगाई भत्ता, गृह भत्ता इत्यादि को भी जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इन सभी का लाभ अकेले व्यक्ति को नहीं मिलता बल्कि पूरे परिवार को मिलता है।

क्षतिपूर्ति की उक्त राशि पर बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुति की दिनांक से छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। ब्याज सहित यह राशि साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक होती है। तेज रफ्तार बस ने मारी थी टक्कर, अस्पताल में हुई थी मौत तुकोगंज क्षेत्र निवासी शक्तिसिंह टीसीएस में काम करते थे। 29 दिसंबर 2024 को वे मोटरसाइकिल पर दो दोस्तों के साथ घर जा रहे थे कि एमराल्ड स्कूल के पास तेज गति से आई एक बस ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में शक्तिसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।