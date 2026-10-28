इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी से तीस दिन में हटाएं अतिक्रमण, हाई कोर्ट ने खारिज कीं सभी याचिकाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : ग्राम खजराना के सर्वे नंबर 66/2 (क) पर स्थित कृष्णबाग कालोनी के स्वामित्व और कब्जे से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट ने श्रीराम बिल्डर के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने जमीन पर कब्जे का दावा करने वाले पांच याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज कर दीं।

साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए कि जमीन पर अतिक्रमण होने की स्थिति में उसे हटाकर आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 30 दिन के भीतर राम बिल्डर को कब्जा सौंपा जाए। फैसले के बाद अब प्रशासन को अदालत के निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई करनी होगी।