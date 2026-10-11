अक्टूबर अंतिम सप्ताह में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 और 2026 के आएंगे परिणाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 और 2026 के परिणाम जारी को लेकर समयावधि निर्धारित की है। दोनों परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। आयोग ने अगले कुछ दिनों में कॉपियों की जांच पूरी कर परिणाम देने की व्यवस्था की है। पहले राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद 10 से 15 दिनों के भीतर 2026 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा।

चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आयोग की योजना नवंबर में साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करने की है। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों परीक्षाओं के साक्षात्कार अगले दो महीनों के भीतर पूरे करवाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे चयन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।