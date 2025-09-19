इंदौर में रिटायर्ड BSNL कर्मी की चाकू मारकर हत्या, खेत में मिला शव और स्कूटर, पुलिस ने खंगाले CCTV

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। घर से लापता 70 वर्षीय रमेश पंवार की हत्या हो गई। उसका शव खेत में मिला है। रमेश की चाकू मारकर हत्या की गई है। शव के समीप मोबाइल और स्कूटर भी पड़ा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। रमेश बुधवार को ही निजी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था। अस्पताल में उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। परिवार ने बताया कि वह मोबाइल रिचार्ज कराने का कहकर घर से निकले थे। उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं थी।

इस बयान के बाद पुलिस आत्महत्या के एंगल पर भी जांच कर रही है। डीसीपी जोन-4 आनंद कलादगी के मुताबिक शव चंदन नगर थाना अंतर्गत ग्राम सिंहासा में योगेश शर्मा के खेत में मिला है। गुरुवार सुबह चौकीदार बाबूलाल ने शव और स्कूटर देखा तो पुलिस को खबर दी। टीआइ इंद्रमणि पटेल और डायल-112 की टीम मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट और खोजी कुत्तों को भी बुलाया गया। सुबह तो मृतक की पहचान नहीं हुई थी। उसके हाथ और पेट पर चाकू के घाव थे।