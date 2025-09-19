मेरी खबरें
    इंदौर में रिटायर्ड BSNL कर्मी की चाकू मारकर हत्या, खेत में मिला शव और स्कूटर, पुलिस ने खंगाले CCTV

    Indore News: इंदौर में घर से लापता 70 वर्षीय रमेश पंवार की हत्या कर दी गई है, जहां उनका शव और स्कूटर एक खेत में मिला। उनके हाथ और पेट पर चाकू के घाव थे। रमेश पंवार बीएसएनएल से रिटायर्ड कर्मी थे और उन्होंने अस्पताल में आत्महत्या करने का प्रयास किया था।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 06:33:11 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 06:33:11 PM (IST)
    1. घर से लापता 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या
    2. खेत में मिला शव और स्कूटर
    3. जांच के लिए पुलिस खंगाल रही CCTV

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। घर से लापता 70 वर्षीय रमेश पंवार की हत्या हो गई। उसका शव खेत में मिला है। रमेश की चाकू मारकर हत्या की गई है। शव के समीप मोबाइल और स्कूटर भी पड़ा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। रमेश बुधवार को ही निजी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था। अस्पताल में उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। परिवार ने बताया कि वह मोबाइल रिचार्ज कराने का कहकर घर से निकले थे। उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं थी।

    इस बयान के बाद पुलिस आत्महत्या के एंगल पर भी जांच कर रही है। डीसीपी जोन-4 आनंद कलादगी के मुताबिक शव चंदन नगर थाना अंतर्गत ग्राम सिंहासा में योगेश शर्मा के खेत में मिला है। गुरुवार सुबह चौकीदार बाबूलाल ने शव और स्कूटर देखा तो पुलिस को खबर दी। टीआइ इंद्रमणि पटेल और डायल-112 की टीम मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट और खोजी कुत्तों को भी बुलाया गया। सुबह तो मृतक की पहचान नहीं हुई थी। उसके हाथ और पेट पर चाकू के घाव थे।

    फोरेंसिक एक्सपर्ट से राय लेने के बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया। दोपहर को पता चला कि शव परिवहन नगर (द्वारकापुरी) निवासी 70 वर्षीय रमेश पंवार का है। वह बीएसएनएल से रिटायर्ड हुआ है। टीआई के मुताबिक रमेश विजय नगर स्थित मेदांता अस्पताल में अल्कोहल विड्राल के लिए भर्ती हुआ था। पुलिस ने अस्पतालकर्मियों से चर्चा की तो बताया कि वह अस्पताल में भी कूदने का बोल रहा था। डिस्चार्ज होने के बाद वह गायब हो गया था। स्वजन उसकी तलाश भी कर रहे थे।

    गाड़ी और मोबाइल मिले, फुटेज में अकेला दिखा

    पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया लेकिन रमेश का स्कूटर और मोबाइल फोन मिलने से गुत्थी उलझ गई। लूट के इरादे से हत्या होती तो बदमाश गाड़ी भी ले जाते। द्वारकापुरी और चंदन नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चंदन नगर चौराहा पर रमेश का फुटेज मिल गया। वह अकेला ही जाते हुए दिख रहा था।

