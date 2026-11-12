छठ के बाद वापसी की राह मुश्किल, पटना-दिल्ली से इंदौर आने वाली ट्रेनों में 'नो रूम', वेटिंग की लंबी कतार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। उत्तर भारत में छठ पर्व पर घर और परिवार के बीच पहुंचने वालों की बहुत ज्यादा भीड़ है। पहले यात्रियों घर पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी और वापस लौटने के लिए ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। स्लीपर, थर्ड-ई, थर्ड-एसी, सैकंड एसी और फस्र्ट एसी में वेटिंग की स्थिति बनी हुई है। कई तारीखों पर तो प्रमुख ट्रेनों में रिग्रेट की स्थिति बनी हुई है।

केवल इंदौर ही नहीं, उज्जैन, भोपाल, नागदा और खंडवा जैसे आसपास के शहरों तक बिहार से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों को सीट के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है। दीपावली का त्योहार बीतने के बाद अब दूसरे शहरों में कामकाज और पढ़ाई के लिए रहने वाले लोग घर लौटने की तैयारी में हैं।

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हालांकि, वापसी का यात्रा उनके लिए आसान नहीं है। पटना, दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों से इंदौर आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग के कारण यात्रियों को कंफर्म सीट नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख बदलने या दूसरे साधनों फ्लाइट या बस का विकल्प तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

इंदौर आने वाली ट्रेनों की स्थिति

पटना-इंदौर एक्सप्रेस

13 नवंबर : स्लीपर-34, थर्ड ई-14, थर्ड ए-17, सेकेंड एसी-13, फस्ट एसी-5

16 नवंबर : स्लीपर-74, थर्ड ई-37, थर्ड ए-55, सेकेंड एसी-30, फस्ट एसी-10

18 नवंबर : स्लीपर-रिग्रेट, थर्ड ई-रिग्रेट, थर्ड ए-111, सेकेंड एसी-44, फस्ट एसी-22

दानापुर-डा. अंबेडकर नगर (महू) एक्सप्रेस

13 नवंबर : स्लीपर-24, थर्ड ई-24, थर्ड ए-72, सेकेंड एसी-12, फस्ट एसी-1

अजीमाबाद एक्सप्रेस ; पटना से नागदा

13 नवंबर : स्लीपर-27, थर्ड ई-15, थर्ड ए-27, सेकेंड एसी-10

गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस ; गुवाहाटी से ओखा तक

17 नवंबर : स्लीपर-रिग्रेट, थर्ड ई-रिग्रेट, थर्ड ए-रिग्रेट

पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस ; पटना से अहमदाबाद

17 नवंबर : स्लीपर-96, थर्ड ई-रिग्रेट, थर्ड ए-रिग्रेट

दिल्ली-इंदौर एक्सप्रेस

12 नवंबर : स्लीपर-80, थर्ड ई-28, थर्ड ए-33, सेकेंड एसी-35, फस्ट एसी-10

13 नवंबर : स्लीपर-113, थर्ड ई-35, थर्ड ए-100, सेकेंड एसी-32, फस्ट एसी-21

14 नवंबर : स्लीपर-112, थर्ड ई-30, थर्ड ए-53, सेकेंड एसी-41, फस्ट एसी-12

15 नवंबर : स्लीपर-88, थर्ड ई-28, थर्ड ए-69, सेकेंड एसी-40, फस्ट एसी-13

मुंबई-इंदौर एक्सप्रेस

12 नवंबर : स्लीपर-123, थर्ड ई-43, थर्ड ए-93, सेकेंड एसी-33, फस्ट एसी-9

13 नवंबर : स्लीपर-125, थर्ड ई-51, थर्ड ए-71, सेकेंड एसी-52, फस्ट एसी-9

14 नवंबर : स्लीपर-125, थर्ड ई-36, थर्ड ए-66, सेकेंड एसी-29, फस्ट एसी-12

15 नवंबर : रिग्रेट, थर्ड ई-46, थर्ड ए-59, सेकेंड एसी-35, फस्ट एसी-15

पूना-इंदौर एक्सप्रेस

12 नवंबर : स्लीपर-111, थर्ड ए-75, सेकेंड एसी-23, फस्ट एसी-6

13 नवंबर : स्लीपर-95, थर्ड ए-96, सेकेंड एसी-31, फस्ट एसी-13

14 नवंबर : रिग्रेट, थर्ड ए-97, सेकेंड एसी-31, फस्ट एसी-13

15 नवंबर : रिग्रेट, थर्ड ए-115, सेकेंड एसी-रिग्रेट, फस्ट एसी-10