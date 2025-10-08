Indian Railways News: त्योहारी सीजन में लोगों का घर लौटना हुआ मुश्किल, स्पेशल ट्रेनों में भी अब सीटें फुल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में दबाव बढ़ने लगा है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों में भी अब सीटें फुल हो गई है। 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार होने से नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, पटना की ओर जाने वाली ट्रेनों में नौ से 19 अक्टूबर तक टिकट फुल हैं। वहीं, मुंबई और खिड़की (पुणे) के लिए स्पेशल किराए पर चलने वाली पूर्ण वातानुकूल ट्रेनों में टिकट उपलब्ध हैं।

त्योहारी सीजन को लेकर पिछले एक से दो महीने पूर्व ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाती हैं। नई दिल्ली की ओर जाने वाली मालवा एक्सप्रेस, नईदिल्ली एक्सप्रेस, हिमाचल एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस में टिकट फुल हैं। वहीं, मालवा व उज्जैनी एक्सप्रेस में कुछ तारीखों में सीटें रिग्रेट आ रही हैं।