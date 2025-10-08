Indian Railways News: त्योहारी सीजन में लोगों का घर लौटना हुआ मुश्किल, स्पेशल ट्रेनों में भी अब सीटें फुल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में दबाव बढ़ने लगा है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों में भी अब सीटें फुल हो गई है। 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार होने से नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, पटना की ओर जाने वाली ट्रेनों में नौ से 19 अक्टूबर तक टिकट फुल हैं। वहीं, मुंबई और खिड़की (पुणे) के लिए स्पेशल किराए पर चलने वाली पूर्ण वातानुकूल ट्रेनों में टिकट उपलब्ध हैं।
त्योहारी सीजन को लेकर पिछले एक से दो महीने पूर्व ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाती हैं। नई दिल्ली की ओर जाने वाली मालवा एक्सप्रेस, नईदिल्ली एक्सप्रेस, हिमाचल एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस में टिकट फुल हैं। वहीं, मालवा व उज्जैनी एक्सप्रेस में कुछ तारीखों में सीटें रिग्रेट आ रही हैं।
इसी प्रकार मुंबई की ओर चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस व दूरंतों में भी वेटिंग है। सिर्फ तेजस स्पेशल ट्रेन में टिकट उपलब्ध हैं। पुणे के लिए चलने वाली दौंड एक्सप्रेस एवं लिंगमपल्ली एक्सप्रेस में भी टिकट फुल हैं। सिर्फ इंदौर खिड़की (पुणे) स्पेशल ट्रेन में टिकट उपलब्ध है। इंदौर पटना में कुछ तारीखों में टिकट रिग्रेट दिखा रहा है।
त्योहारी सीजन के साथ मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, ग्वालियर, रायपुर सहित अन्य शहरों के लिए यात्रियों का आवागमन बढ़ जाता हैं। आम दिनों में किराया एक हजार से 1500 रुपए तक लिए जाते हैं। त्योहारी सीजन में बस संचालक मनमर्जी करते हुए यात्रियों से 2500 से तीन हजार से भी ज्यादा किराया वसूल करते हैं।