बुंदेलखंड को तोहफा! खजुराहो-वाराणसी रूट पर दौड़ेगी नई Vande Bharat ट्रेन, MP ने बताया दीवाली गिफ्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: भारतीय रेलवे ने बुंदेलखंड को एक सौगात पेश की है। विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल खजुराहो को एक और वंदेभारत ट्रेन (New Vande Bharat Train) की सुविधा मिलने जा रही है। सांसद वीडी शर्मा ने वाराणसी से शुरू होने वाली इस तेज रफ्तार ट्रेन की जानकारी एक वीडियो जारी कर दी है।
सांसद ने वीडियो में बताया कि अगले एक से डेढ़ माह में वारणसी-खजुराहो नई वंदेभारत ट्रेन (Khajuraho- Varanasi New Vande Bharat Train) दौड़नी शुरू हो जागी। पर्यटन नगरी खजुराहो मतंगेश्वर धाम से काशी विश्वनाथ की नगरी को जोड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की मांग रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से की गई थी, जिसें स्वीकृति दे दी गई है।
सांसद वीडी शर्मा ने इसे बुंदेलखंड क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों व और पूर्वांचल के यात्रियों के लिए दीपावली गिफ्ट बताया। खजुराहो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां हर साल देश-विदेश से हजारों सैलानी आते हैं वहीं वाराणसी बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है। खुजराहो के लिए फिलहाल हर रोज दिल्ली से ग्वालियर होते हुए वंदेभारत ट्रेन संचालित होती है।
