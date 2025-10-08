बुंदेलखंड को तोहफा! खजुराहो-वाराणसी रूट पर दौड़ेगी नई Vande Bharat ट्रेन, MP ने बताया दीवाली गिफ्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: भारतीय रेलवे ने बुंदेलखंड को एक सौगात पेश की है। विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल खजुराहो को एक और वंदेभारत ट्रेन (New Vande Bharat Train) की सुविधा मिलने जा रही है। सांसद वीडी शर्मा ने वाराणसी से शुरू होने वाली इस तेज रफ्तार ट्रेन की जानकारी एक वीडियो जारी कर दी है।

खजुराहो से वाराणसी नई वंदेभारत ट्रेन सांसद ने वीडियो में बताया कि अगले एक से डेढ़ माह में वारणसी-खजुराहो नई वंदेभारत ट्रेन (Khajuraho- Varanasi New Vande Bharat Train) दौड़नी शुरू हो जागी। पर्यटन नगरी खजुराहो मतंगेश्वर धाम से काशी विश्वनाथ की नगरी को जोड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की मांग रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से की गई थी, जिसें स्वीकृति दे दी गई है।