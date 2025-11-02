मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दीपावली के झगड़े का बदला देवउठनी पर... इंदौर में नाबालिगों के बीच खूनी रंजिश, एक की मौत

    एमआइजी थाना क्षेत्र में शनिवार रात नाबालिग की हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। मृतक का दीपावली पर आरोपितों(नाबालिगों) से विवाद हुआ था। आरोपितों ने देव उठनी ग्यारस पर उसका हत्या कर बदला ले लिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में दशहत का माहौल बन गया।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 10:10:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 10:10:21 PM (IST)
    दीपावली के झगड़े का बदला देवउठनी पर... इंदौर में नाबालिगों के बीच खूनी रंजिश, एक की मौत
    इंदौर में नाबालिगों के बीच खूनी रंजिश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमआइजी थाना क्षेत्र में शनिवार रात नाबालिग की हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। मृतक का दीपावली पर आरोपितों(नाबालिगों) से विवाद हुआ था। आरोपितों ने देव उठनी ग्यारस पर उसका हत्या कर बदला ले लिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में दशहत का माहौल बन गया। मृतक के स्वजन और परिचितों ने खुब पत्थर बरसाए और कार, रिक्शा, दोपहिया और घरों में तोड़-फोड़ कर डाली।

    मां की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज

    इस घटना ने पुलिस गश्त और बदमाशों पर हो रही निगरानी में चूक सामने आई है। घटना शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे नादिया नगर (पुलिया) की है। प्रकाशचंद्र सेठी नगर निवासी 16 वर्षीय अमन पुत्र घनश्याम कुशवाह की हत्या हुई है। उसकी मां संतोष बाई की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया है। टीआइ सीबी सिंह के मुताबिक हत्या 16 और 17 वर्षीय किशोरों ने की है।


    अंदरुनी चोट लगने से अमन की मौत

    पुलिस ने बताया 20 अक्टूबर को अमन और उसके दोस्त हर्षित का कॉलोनी में रहने वाले दो किशोरों से विवाद हुआ था। मारपीट करने पर अमन व हर्षित के खिलाफ एमआइजी थाने में केस भी दर्ज हुआ था। शनिवार रात अमन पुलिया के समीप किराना दुकान पर खड़ा हुआ था। आरोपितों ने उसको पकड़ लिया और पहले लात घूंसे-मारे। जमीन पर गिरते ही आरोपितों ने अमन पर चाकू से हमला कर दिया। अंदरुनी चोट लगने से अमन की मौत हो गई।

    घरों पर पत्थर फेंके, गाड़ियां फोड़ी, दरवाजे बंद करना पड़े

    घटना के तुरंत बाद दूसरा पक्ष सामने आया और आक्रोशित लोगों ने जमकर पथराव किया। घरों के बाहर खड़ी कार, ऑटो रिक्शा, दोपहिया वाहनों के कांच फोड़ डाले। कुछ घरों पर भी पथराव किया गया। घबराए लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। काफी देर तक हंगामा होता रहा। जिस जगह हत्या और पथराव हुआ वो एमआइजी और विजयनगर थाना अंतर्गत आता है। सूचना मिलने पर एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्रसिंह, एसीपी हिमानी मिश्रा और टीआइ सीबी सिंह पहुंचे। देर रात आरोपितों को पकड़ लिया। हालांकि पथराव करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है।

    अवैध वसूली और थाना प्रभारियों की चाकरी में व्यस्त खुफिया सेल

    इस घटना ने एमआइजी और विजयनगर पुलिस की बीट एवं खुफिया सेल पर सवाल खड़े कर दिए है। दोनों थानों में करीब 15 पुलिसकर्मी है जो सादे कपड़ों में रहते है और अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने का दावा करते है। वास्तव में ज्यादातर पुलिसकर्मी अवैध वसूली और थाना प्रभारियों की चाकरी करते है। यही कारण है कि 12 दिन में हत्या की दूसरी वारदात हो गई। दीपावली पर स्वर्णबाग कालोनी में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

    इसे भी पढ़ें... चूहों ने खोखला किया शास्त्री ब्रिज... एक हिस्सा धंसा, सड़क पर हुआ पांच फीट गहरा गड्ढा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.