दीपावली के झगड़े का बदला देवउठनी पर... इंदौर में नाबालिगों के बीच खूनी रंजिश, एक की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमआइजी थाना क्षेत्र में शनिवार रात नाबालिग की हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। मृतक का दीपावली पर आरोपितों(नाबालिगों) से विवाद हुआ था। आरोपितों ने देव उठनी ग्यारस पर उसका हत्या कर बदला ले लिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में दशहत का माहौल बन गया। मृतक के स्वजन और परिचितों ने खुब पत्थर बरसाए और कार, रिक्शा, दोपहिया और घरों में तोड़-फोड़ कर डाली।

मां की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज इस घटना ने पुलिस गश्त और बदमाशों पर हो रही निगरानी में चूक सामने आई है। घटना शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे नादिया नगर (पुलिया) की है। प्रकाशचंद्र सेठी नगर निवासी 16 वर्षीय अमन पुत्र घनश्याम कुशवाह की हत्या हुई है। उसकी मां संतोष बाई की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया है। टीआइ सीबी सिंह के मुताबिक हत्या 16 और 17 वर्षीय किशोरों ने की है।