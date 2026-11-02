इंदौर में आरएसएस शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा और पंच परिवर्तन पर मंथन शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक सोमवार सुबह इंदौर के डेली कॉलेज स्थित संत रविदास महाराज सभागार में प्रारंभ हुई। सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन कर बैठक का शुभारंभ किया।

चार नवंबर की शाम तक चलने वाली इस बैठक में देशभर से लगभग 400 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा, पंच परिवर्तन के क्रियान्वयन, शाखाओं के विस्तार और संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने जैसे विषयों पर मंथन जारी है। बैठक में सरकार्यवाह की ओर से तीन महत्वपूर्ण वक्तव्य भी जारी किए जाएंगे।

46 प्रांतों और 11 क्षेत्रों के पदाधिकारी शामिल बैठक में संघ के सभी सह सरकार्यवाह, अखिल भारतीय पदाधिकारी, 11 क्षेत्रों के संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक और उनके सहायक शामिल हैं। इसके अलावा सभी 46 प्रांतों के संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक और उनके सहायक भी बैठक में उपस्थित हैं। संघ से प्रेरित 32 संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री और सह संगठन मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त वर्षभर आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है। इन कार्यक्रमों को आगे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए और उनके उद्देश्यों को समाज के विभिन्न वर्गों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा होगी। विशेष रूप से पंच परिवर्तन के विषयों के क्रियान्वयन और उनके निरंतर अनुसरण की कार्ययोजना पर विचार किया जाएगा।