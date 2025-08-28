Indian Railway: रीवा-महू स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से होगी शुरू, भोपाल, जबलपुर, कटनी का रहेगा रूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर और त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए रीवा-महू (डॉ. आंबेडकर नगर) स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में पांच-पांच फेरे लगाएगी। रीवा-महू स्पेशल 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक रीवा से प्रति शनिवार को चलेगी। ट्रेन शनिवार को रीवा से रात 10.20 बजे चलकर रविवार दोपहर 3.05 बजे महू पहुंचेगी।

ट्रेन रविवार सुबह सीहोर 10.05 बजे, शुजालपुर 11.05 बजे, मक्सी 11.50 बजे, देवास दोपहर 1.21 बजे व इंदौर दोपहर 2.15 बजे पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में महू-रीवा स्पेशल 28 सितंबर से 26 अक्टूबर तक प्रति रविवार को चलेगी। ट्रेन महू से रविवार रात 9.20 बजे चलेगी और सोमवार दोपहर 1.30 बजे रीवा पहुंचेगी। ट्रेन इंदौर रात 9.45 बजे, देवास 10.30 बजे, मक्सी 11.30 बजे, शुजालपुर 12.25 बजे व सीहोर 1.12 बजे पहुंचेगी।