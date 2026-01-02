मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर भागीरथपुरा में 'रिंग सर्वे' शुरू, 20 टीमों ने 3600 से अधिक घरों को खंगाला, 203 मरीज अब भी अस्पताल में भर्ती

    Indore News: भागीरथपुरा क्षेत्र में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक मजबूत रणनीति को अपनाते हुए रिंग सर्वे प्रारंभ किया है। रिंग सर्वे का आशय यह है क ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 09:26:21 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 09:26:21 PM (IST)
    इंदौर भागीरथपुरा में 'रिंग सर्वे' शुरू, 20 टीमों ने 3600 से अधिक घरों को खंगाला, 203 मरीज अब भी अस्पताल में भर्ती
    इंदौर भागीरथपुरा में 'रिंग सर्वे' शुरू।

    HighLights

    1. इंदौर भागीरथपुरा में एक्शन मोड में प्रशासन
    2. भागीरथपुरा में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती
    3. निजी अस्पतालों में भी होगा मुफ्त इलाज और जांच

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक मजबूत रणनीति को अपनाते हुए रिंग सर्वे प्रारंभ किया है। रिंग सर्वे का आशय यह है कि भागीरथपुरा में जो भी हाट स्पॉट मिले हैं, उनके घरों के आसपास 50 घरों का सर्वे किया गया। रिंग सर्वे के लिए 20 टीमें क्षेत्र में कार्यरत हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार क्षेत्र में छह एंबुलेंस लगाई गई हैं। साथ ही क्षेत्र में 24 बाय 7 चिकित्सकों की ड्यूटी क्षेत्र में लगाई गई है। मरीजों को एमवायएच चिकित्सालय, अरविंदों अस्पताल एवं बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, जो मरीज निजी चिकित्सालयों में जा रहें हैं। वहां पर भी निशुल्क उपचार, जांच एवं औषधि व्यवस्था की गई है।

    शुक्रवार को 3 हजार 679 घरों का सर्वे किया गया

    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि शुक्रवार को 3 हजार 679 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें से लगभग 141 मरीज मिले। गुरुवार की ओपीडी में हल्के लक्षण वाले मरीजों का शुक्रवार फालोअप किया गया। जल स्रोतों की मैपिंग की गई सीवरेज लाइन, ड्रेनेज लाइन और पेयजल पाइपलाइन के लिए नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 310 है। साथ ही कुल 107 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इस तरह वर्तमान में कुल 203 मरीज अस्पताल में भर्ती है, जिनका उपचार किया जा रहा है। वर्तमान में आइसीयू में 25 मरीज भर्ती है।


    कांग्रेस की टीम शनिवार को भागीरथपुरा पहुंचेगी

    भागीरथपुरा कांड पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा बनाई गई दस सदस्यीय कमेटी शनिवार को भागीरथपुरा पहुंचेगी। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह के साथ अन्य आठ विधायक कमेटी में शामिल है। कमेटी में शामिल नेता भागीरथपुरा में दूषित पानी से बीमार और मृतकों के घर पहुंचेंगे। कमेटी प्रभावितों से चर्चा और क्षेत्र वासियों से सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। आसार है कि इस दौरान कांग्रेस भी अपनी ओर से राहत राशि की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा कांग्रेसी नेताओं ने बीते दिनों क्षेत्र के पानी के सैंपलों की निजी लैब में जांच भी करवाई है। कांग्रेस नेता जांच रिपोर्ट भी जारी कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस सेवादल क्षेत्र में श्रद्धांजलि सभी भी आयोजित करेगा।

    यह भी पढ़ें- इंदौर दूषित जल से बुढ़ापे का सहारा छिनने पर भड़के पिता, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लौटाया उल्टे पैर, नहीं लिया 2 लाख का चेक

    अग्रवाल समाज शुद्ध पेयजल वितरित करेगा

    अग्रवाल समाज भागीरथपुरा में एक हजार 20 लीटर की क्षमता वाले एक हजार शुद्ध पानी के जार का वितरण 3 जनवरी से करेगा। साथ ही समाज का शुद्ध पानी के टैंकर भी यहां नियमित गलियों में घूमकर पानी का वितरण करेगा। यह निर्णय समाज के वरिष्ठजनों ने पिछले कुछ दिनों में दूषित जल पीने से एक दर्जन से अधिक मौतों के बाद लिया गया।

    इस राहत अभियान के प्रमुख संयोजक राजेश बंसल एवं प्रमुख अध्यक्ष कैलाश बंसल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से यहां के लोग बड़ी संख्या में दूषित जल पीने से बीमार हो रहे है। इसके बाद शुद्ध जल के वितरण का निर्णय लिया गया है। वितरण की व्यवस्था श्री अग्रसेन महासभा ने शुरू कर दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.