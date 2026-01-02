इंदौर भागीरथपुरा में 'रिंग सर्वे' शुरू, 20 टीमों ने 3600 से अधिक घरों को खंगाला, 203 मरीज अब भी अस्पताल में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक मजबूत रणनीति को अपनाते हुए रिंग सर्वे प्रारंभ किया है। रिंग सर्वे का आशय यह है कि भागीरथपुरा में जो भी हाट स्पॉट मिले हैं, उनके घरों के आसपास 50 घरों का सर्वे किया गया। रिंग सर्वे के लिए 20 टीमें क्षेत्र में कार्यरत हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार क्षेत्र में छह एंबुलेंस लगाई गई हैं। साथ ही क्षेत्र में 24 बाय 7 चिकित्सकों की ड्यूटी क्षेत्र में लगाई गई है। मरीजों को एमवायएच चिकित्सालय, अरविंदों अस्पताल एवं बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, जो मरीज निजी चिकित्सालयों में जा रहें हैं। वहां पर भी निशुल्क उपचार, जांच एवं औषधि व्यवस्था की गई है।

शुक्रवार को 3 हजार 679 घरों का सर्वे किया गया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि शुक्रवार को 3 हजार 679 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें से लगभग 141 मरीज मिले। गुरुवार की ओपीडी में हल्के लक्षण वाले मरीजों का शुक्रवार फालोअप किया गया। जल स्रोतों की मैपिंग की गई सीवरेज लाइन, ड्रेनेज लाइन और पेयजल पाइपलाइन के लिए नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 310 है। साथ ही कुल 107 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इस तरह वर्तमान में कुल 203 मरीज अस्पताल में भर्ती है, जिनका उपचार किया जा रहा है। वर्तमान में आइसीयू में 25 मरीज भर्ती है।