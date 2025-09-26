मेरी खबरें
    Indore Road Accident: खून से लथपथ छात्रा 25 मिनट तक तड़पती रही और लोग उसका वीडियो बनाते रहे। आखिर में अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। छात्रा मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और सुबह स्कूटर से कॉलेज जा रही थी।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 07:24:11 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 07:24:11 AM (IST)
    Indore Road Accident: लोगों ने बचाया नहीं, Video बनाया... ट्रक की टक्कर के बाद 25 मिनट तक तड़पती रही छात्रा, ज्यादा खून बहने से मौत
    Indore Road Accident: लोगों ने बचाया नहीं, Video बनाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बायपास पर लापरवाह ट्रक चालक ने छात्रा को टक्कर (Indore Road Accident) मार दी। खून से लथपथ छात्रा 25 मिनट तक तड़पती रही और लोग उसका वीडियो बनाते रहे। आखिर में अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। छात्रा मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और सुबह स्कूटर से कॉलेज जा रही थी। घटना नेमावर ब्रिज के समीप की गुरुवार सुबह करीब 10 बजे की है। 19 वर्षीय लहर उर्फ लक्की की मौत हुई है।

    ट्रक चालक और हेल्पर फरार

    लक्की मेडिकैप्स कॉलेज में इंजीनियरिंग (थर्ड ईयर) की छात्रा थी। ब्रिज के समीप ट्रक(एचआर 55एएक्स 7849) ने लक्की के स्कूटर को टक्कर मार दी। सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। लक्की के पिता शशांक का एमपी ऑनलाइन सेंटर है। वह इकलौती बेटी थी। टक्कर मारने वाला ट्रक चालक और हेल्पर फरार हो गया है। उसके मोबाइल की पीथमपुर की लोकेशन मिली है। तेजाजी नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

    खून से सनी सड़क-लोग वीडियो बना रहे थे

    लहर उर्फ लक्की के सिर में चोट लगी थी। गिरने के बाद भी वह होश में थी। लोग रुके लेकिन कोई अस्पताल नहीं ले गया। लोग उसका वीडियो बनाते रहे। लक्की ने दोस्त तनिषा वाजा को कॉल लगाया और कहा तनिषा मुझे लग गई है। वह मदद मांग रही थी। उसके फोन से मां ज्योति को भी कॉल लगाया गया था। ज्योति मौके पर पहुंची और एफआरवी से अस्पताल लेकर रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद ज्योति ने तनिषा से कहा लक्की इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत हो गई है। दोस्त अंकित के अनुसार लक्की की वक्त पर मदद नहीं मिली। लोग उपचार मिल जाता तो वह बच सकती थी। पुलिस और एम्बुलेंस वाले भी समय पर नहीं आए थे।

    पुलिसवालों के झगड़े में ट्रक लेकर भाग गया चालक

    पुलिसकर्मी भी सीमा क्षेत्र में उलझे रहे। राहगिरों के कॉल लगाने पर कनाड़िया और तेजाजी नगर पुलिस एक दूसरे का क्षेत्र बताते रहे। राहगिरों ने ओवरटेक कर ट्रक को रोक लिया। हेल्पर कूद कर भाग गया पर चालक पकड़ में आ गया। इसी बीच कनाड़िया पुलिस पहुंच गई लेकिन उनके सामने ही चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। बाद में तेजाजी नगर पुलिस पहुंची और ट्रक की तलाश की। सनावद,खलघाट और धामनोद तक टोलनाकों पर नाकाबंदी करवाई। ट्रक मालिक जिशान से संपर्क कर मोबाइल नंबर लिए लेकिन चालक ओरीलाल ने फोन बंद कर लिया। टीआइ देवेंद्र मरकाम के अनुसार ट्रक बीग स्टॉक लॉजिस्टिक मानेसर (हरियाणा) का है। मथुरापेठ उप्र निवासी ओरीलाल बघेल पीथमपुर आया था।

